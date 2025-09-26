6男7女・15人の大家族「うるしやま家」の母親の佳月さん（48）が、子どもたちに作った色鮮やかなお弁当を公開した。

【映像】「うるしやま家」50個のハンバーグが並ぶ食卓

8月に54歳の誕生日を迎えた父親・亨さん（54）の誕生日会の様子をYouTubeチャンネルに投稿している、うるしやま家。50個のハンバーグが並ぶ食卓などを公開すると、「誕生日に盛大にお祝いするの羨ましい」「料理すごすぎる」などのコメントが寄せられ、話題になった。

子どもたちに作った色鮮やかなお弁当

佳月さんは、25日にInstagramのストーリーズを更新。高校3年生の三男・璃さん（18）、高校2年生の四男・瑠さん（17）、高校1年生の三女・美心さん（15）に作った、ハロウィンのピックで飾り付けをした色鮮やかな3人分のお弁当を公開した。

また、佳月さんはストーリーズで「きょうも、みんなげんきに登校しました。朝晩だいぶ過ごしやすくなってきました。きょうで五女そらんが13歳になりました。本当に子どもたちの成長が早く、うれしい反面さみしさも感じます…13人の子どもたちのおかげで日々たくさんの愛と幸せをもらえてることに母として感謝です。みんないつもありがとう」とコメントしている。（『ABEMA NEWS』より）