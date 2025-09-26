¿Íµ¤½÷À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ÎµÙ´©Áê¼¡¤°¡¡¡ÖMORE¡×¤ÏÁÏ´©¤«¤é48Ç¯¡¢¡ÖÈþ¿ÍÉ´²Ö¡×¤â¡ÄÂ³¡¹È¯É½
¡¡½¸±Ñ¼Ò¤¬´©¹Ô¤¹¤ë½÷À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖMORE¡×¤¬26Æü¡¢Æ±ÆüÈ¯Çä¹æ¤ò¤â¤Ã¤ÆµÙ´©¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æ±»ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÁÏ´©¤«¤é48Ç¯¤ÈÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¤È¤³¤í¿Íµ¤½÷À¸þ¤±¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ÎµÙ´©¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÆü¡¢2025Ç¯9·î26ÆüÈ¯Çä¡ØMORE Autumn 2025¡Ù¹æ¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ»¨»ï¡ØMORE¡Ù¤Î´©¹Ô¤ò¤¤¤Ã¤¿¤óµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö1977Ç¯¤ÎÁÏ´©°ÊÍè¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤´»Ù»ý¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡ØMORE JAPAN¡Ù¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢º£¸å¤â·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ·ÑÂ³¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡ØMORE JAPAN by SHUEISHA¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢½¸±Ñ¼Ò¤¬´©¹Ô¤¹¤ë»¨»ï¡¦WEB¥á¥Ç¥£¥¢¡¦SNS¤òÄÌ¤¸¡¢¤è¤êÉý¹¤¯ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ø¤È³ÈÂç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Èº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Æ±»ï¤Ï2023Ç¯9·î28ÆüÈ¯Çä¤ÎÆ±Ç¯11·î¹æ¤«¤éÇ¯4²ó¤ÎÈ¯¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯8·î¤Ë¤Ï³ÑÀî½Õ¼ù»öÌ³½ê¤¬½ÐÈÇ¤¹¤ë½÷À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖÈþ¿ÍÉ´²Ö¡×¤¬Æ±·î8ÆüÈ¯Çä¤Î9·î¹æ¤ÇµÙ´©¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢Ìó20Ç¯¤â¤Î´Ö°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ºòÇ¯2·î¤Ë¤Ï¡¢Ê¸Í§¼Ë¤¬È¯¹Ô¡¦È¯Çä¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¸þ¤±¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ÖJELLY¡×¤ÎµÙ´©¤¬È¯É½¡£ÊõÅç¼Ò¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Östeady.¡Ê¥¹¥Æ¥Ç¥£¡Ë¡×¤â¡¢Æ±Ç¯9·î¹æ¤ò¤â¤Ã¤ÆµÙ´©¡£Æ±»¨»ï¤Ï¡¢²ÃÆ£²Æ´õ¤äÄ«ÆüÆà±û¡¢ÀÐ¶¶°ÉÆà¤é¤¬¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¡¢Æ¯¤¯½÷À¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£