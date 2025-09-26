連邦捜査局（ＦＢＩ）のジェームズ・コミー元長官/Alex Kraus/Bloomberg/Getty Images via CNN Newsource

（ＣＮＮ）米連邦大陪審は２５日、連邦捜査局（ＦＢＩ）のジェームズ・コミー元長官を起訴した。トランプ大統領による政敵訴追の取り組みは異例のエスカレートを見せている。

コミー氏は長年にわたってトランプ氏と敵対してきた人物。２０１６年大統領選でトランプ陣営がロシアと共謀したかどうかの捜査を巡り、政府高官として初めて連邦法上の罪に問われる形になった。

トランプ氏は自身のＳＮＳトゥルース・ソーシャルに、「米国に正義がもたらされた！ この国がこれまで目にした最悪の人間の一人が、腐敗した元ＦＢＩ長官のジェームズ・コミーだ」と投稿した。

司法省によると、コミー氏は偽証罪と議会手続きを妨害した罪に問われており、有罪になれば最長５年の禁錮を言い渡される可能性がある。

どちらの罪状も、コミー氏が２０年９月３０日に上院司法委員会で行った証言と関係がある。

コミー氏は「ＦＢＩの関係者に匿名での情報提供を許可したことはない」と証言したが、「起訴状によれば、この証言は虚偽だった」とされる。

これに対し、コミー氏はインスタグラム上の動画で起訴に反応。「公判を受けて立つ。信念を貫こう」と述べた。

「司法省については心を痛めているが、私は連邦司法制度に大きな信頼を置いている。私は無実だ」とも言い添えた。

一方、ボンディ司法長官はＸへの投稿で「誰も法の上に立つことはできない」と言及。「本日の起訴は、権力ある立場を悪用して米国民を欺いた者の責任を問う司法省の決意の表れだ」「事実に従って本件に対応する」としている。