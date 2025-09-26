【シリウスＳ】ＪＲＡ重賞初挑戦のテーオーパスワードは４枠６番 砂替わりで４戦２勝のジンセイは５枠７番 枠順確定
◆第２９回シリウスＳ・Ｇ３（９月２７日、阪神競馬場・ダート２０００メートル）
出走馬１４頭の枠順が９月２６日、確定した。
３歳時にケンタッキーダービー・米Ｇ１で５着に入り、２連勝でＪＲＡ重賞に初挑戦するテーオーパスワード（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父コパノリッキー）は４枠６番に決まった。
ダート転向後は４戦２勝と底を見せておらず、先週まで３週連続で重賞を勝利している川田将雅騎手が手綱を執るジンセイ（牡４歳、栗東・庄野靖志厩舎、父ジャスタウェイ）は５枠７番からスタートを切る。
決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１）ルクスフロンティア 牡５ ５７ 武 豊
（２）グーデンドラーク 牡６ ５６ 吉村 誠之助
（３）ジューンアヲニヨシ 牡５ ５６ 西村 淳也
（４）メイプルリッジ セン６ ５７ ジョアン・モレイラ
（５）ラインオブソウル 牡６ ５５ 松若 風馬
（６）テーオーパスワード 牡４ ５７・５ 松山 弘平
（７）ジンセイ 牡４ ５６・５ 川田 将雅
（８）サイモンザナドゥ 牡５ ５５ 池添 謙一
（９）エナハツホ 牝６ ５２ 西塚 洸二
（１０）タイセイドレフォン 牡６ ５６ 田口 貫太
（１１）ブライアンセンス 牡５ ５８・５ 岩田 望来
（１２）ホウオウプロサンゲ 牡４ ５５ 菱田 裕二
（１３）ホウオウルーレット 牡６ ５７ 岩田 康誠
（１４）タイトニット 牡５ ５６・５ 坂井 瑠星