◆米大リーグ カブス―メッツ（２５日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブスの鈴木誠也外野手が２５日（日本時間２６日）、本拠のメッツ戦に「５番・右翼」でスタメン出場し２本塁打を放った。現地８月６日レッズ戦以来、自身３９試合ぶりとなる２８号ソロを４回に放つと、６回には２９号３ランを放った。

４回２死無走者、右腕マクリーンのカウント２―２からのまん中のチェンジアップをたたいた打球は角度３０度、打球速度１０８・４マイル（約１７４メートル）、飛距離４３４フィート（約１３２メートル）の特大弾。

そして、６回１死二、三塁ではマクリーンの１ストライクからの内角へ来たスイーパーを引っ張ると、打球は左中間スタンドに飛び込む３ラン．。今季５度目のマルチ本塁打となった。

主砲の連発に敗戦ムードが漂っていた地元リグレーフィールドに詰めかけたカブスファンから大歓声がわき起こり、うれしそうにダイヤモンドを一周した。

３８試合の本塁打ブランクは２０２３年、６号から７号にかけての３４試合を更新するワースト記録だったが、それもやっとピリオドをうった。

後半戦はようやく３本目。あと１本に迫った日本人では、松井秀喜、大谷翔平に続いて３人目となる日本人３０号達成に期待がかかる。