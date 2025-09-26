

“超特急”初となる、ライブ＆ドキュメンタリー映画『超特急 The Movie RE:VE』11月7日から全国公開の新規場面写真が公開された。併せてムビチケカード（オリジナルトレカ全9種ランダム付き）の発売が10月3日から開始される。

【写真】『超特急 The Movie RE:VE』ムビチケカード＆場面カット

6月より、東京、兵庫、愛知、埼玉の4大都市で実施した、超特急 史上最大規模のアリーナツアー「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025 EVE」を、完全密着したライブ＆ドキュメンタリー映画。

熱気あふれるライブパフォーマンスとその裏側を中心に、インタビューパート添付にても織り交ぜメンバーの素顔や葛藤、それぞれの想いなどを余すことなく収録。9人体制で新たなステージへと踏み出し、進化し続けながら加速していく彼らの「今」、そして「これから」を捉えた作品。

映画『超特急 The Movie RE:VE』のムビチケカードが、１０月３日より発売開始。ムビチケカードは2400円（税込）で販売。またムビチケカード特典として、オリジナルトレカ（全９種ランダム）が配布される。（※一部劇場を除く）

オリジナルトレカは、映画用に撮影されたオリジナル写真となっている。スマホケースに入れられるサイズ感。

新規場面写真4点が、初解禁された。超特急 史上最大規模のアリーナツアー「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025 EVE」の最終開催地となったさいたまスーパーアリーナのステージ上でのパフォーマンスを切り取った写真が解禁。アリーナ―ツアーでの熱気あふれるパフォーマンスを感じられる場面写真をなっている。