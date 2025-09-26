突然の山下智久登場に、timeleszメンバーがパニック状態に

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『タイムレスマン』（フジテレビ系）が、ゴールデンに初進出（9月27日21時より放送）。記念すべき初スペシャルでは、timeleszメンバーがで伊勢神宮へ。そして、伊勢で8人待つのはtimeleszの大恩人、山下智久！

■道中のいたるところでメンバーがリタイアしていく“脱落旅”が展開！

記念すべき初のSPでは、timeleszメンバーと番組のさらなる飛躍を願って、日本屈指のパワースポットとしても有名な「伊勢神宮」で、8人みんなで参拝をすることに。江戸時代から愛される“お伊勢参り”にならって、東京から東海道をたどりながら、三重県の伊勢神宮を目指す一大ツアーへ出発する…のだが、単なるお伊勢参りではなく、なんと、道中のいたるところでメンバーがリタイアしていく“脱落旅”が繰り広げられる。

かくしてメンバーは、スタート地点の東京タワーを皮切りに、移動中の新幹線の車内で、豪華クルーザーの船上で…と、あらゆる場所で脱落の危機に見舞われる羽目に。レギュラー放送でもおなじみの“ペットボトルを投げて・回して・立てる”「立道（たてどう）」など、様々な競技を行い、脱落するメンバーが決まっていく。一度脱落してもその後の努力と運次第で本隊に復帰することができるとあって、決してあきらめることなく、不屈の闘志で“脱落旅”に挑み続ける8人の雄姿は必見だ。

■山下智久がtimeleszメンバー8人全員と対面するのは今回が初

そんな予測不能な旅のさなか、timeleszメンバーと対面するべく、とあるスポットへやって来たのが山下智久。

山下といえば『timelesz project ―AUDITION―（通称：タイプロ）』の番組テーマとしても注目を集めた、timeleszの初EPのリード曲「Anthem」のプロデュースと作詞を手掛けた他、『タイプロ』では研修生たちにステージ衣装を提供するなど、timeleszとは縁が深く、メンバーにとっては感謝してもしきれないほどの“恩人”。そんな尊敬する先輩が突然目の前に現れるというサプライズを受けて、メンバーは皆、みるみるパニック状態に…！

8人全員と対面するのは初めて、という山下のリアクションも見どころだ。

■山下智久「今日は8人とやりたいことがある」

感動の邂逅（かいこう）を果たしたあとは、みんなでお茶を飲みながらフリートークを展開。他では聞けないマル秘エピソードが飛び出すかも？ さらに、トークでひとしきり盛り上がったあとは、山下が「今日は8人とやりたいことがある」と提案。それを聞いたメンバーは「山下くんとできるんですか!?」と驚いてしまう。果たして、山下が“timeleszと一緒にやってみたかったこと”とは――!?

何が起きるのか、誰が登場するのか、一時たりとも目が離せない「東海道中！脱落旅」の行方やいかに…？波乱必至の『タイムレスマン』初の全国放送ゴールデンSPをぜひチェックしよう。

■山下智久 コメント

■番組情報

フジテレビ 土曜プレミアム『タイムレスマン』

09/27（土）21:00～23:10

出演：timelesz（佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝）

ゲスト：天野ひろゆき（キャイ～ン）、高橋みなみ／山下智久

