高嶋ちさ子、夏休み中に仰天ハプニング！次男がヘリで河口湖に出かけることになり…

9月26日（金）の『ザワつく！金曜日』は、音楽特番『高嶋ちさ子の！ザワつく！音楽会』との豪華合体3時間スペシャルが放送される。

『ザワつく！金曜日』ブロックでは、「どれを食べたいか選手権 ちさ子ポイント横取りスペシャル」を開催。高嶋ちさ子の大好物“だし巻き玉子”をめぐる心理戦バトルで、長嶋一茂・石原良純と大激突することに…。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

以前、ちさ子のリクエストにより「心をひとつに！みんな揃って美味しいコーンスープ選手権」を開催したが、良純と一茂が予想を外し、あえなく失敗となった…。

そこで今回は、ちさ子が食べたいものを一茂と良純が当てる「どれを食べたいか選手権 ちさ子ポイント横取りスペシャル」を開催することに。一茂・良純が見事正解した場合は、現在ポイントレースで独走中のちさ子から100ポイントを横取りできるというルールだ。

今回のテーマは、ちさ子が大好きな“だし巻き玉子”。エントリーするのは「夜明け前から大行列！いくらを贅沢にトッピングした、ガツンとうまいだし巻き玉子」、「田舎町なのに大盛況！海外からもお客さんが殺到する断面ビジュアル系明太だし巻き玉子」、「離島にできる大行列！黄金に輝く穴子を使っただし巻き玉子」の3品だ。

2人ともだますことができたら3品すべて試食できるというルールをプラスされたちさ子は、一茂・良純に好みを当てられないようガードが堅くなり、どんどん口数が少なくなっていく。はたして、だし巻き玉子の試食をめぐる心理バトルの結果は？

また番組では、“ザワつくトリオ”が夏休みに起きた出来事について語り合い、ちさ子が夏休み中に起きた仰天ハプニングについて告白する。

ある日、次男が友人の医師とヘリコプターで河口湖に出かけることとなり、医師の秘書に頼んで車で次男のチェロを運んでもらったという。

ところが出発した日の夕方、秘書からちさ子のもとに神妙な声で電話が入って…。いったい何が起きたのか？