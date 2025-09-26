UVERworldとSEKAI NO OWARIが日本武道館でツーマンライブ
UVERworldが主催する『VS シリーズ』で、SEKAI NO OWARIとのツーマンライブが12月26日に東京・日本武道館で開催されることが発表された。
■UVERworldとSEKAI NO OWARIが同じステージに立つのは初
『VS シリーズ』はUVERworldが様々なアーティストを迎えて行う対バン企画。2024年はOfficial髭男dismとの公演が話題を集めた。
今回の共演はそれに続くもので、UVERworldとSEKAI NO OWARIが同じステージに立つのは初めてとなる。
UVERworldは、11月より全国ツアー『BOOM GOES THE WORLD』がスタート。恒例となっている、12月25日の『日本武道館公演～PREMIUM LIVE on Xmas 2025～』など全国のアリーナとライブハウスをめぐり、12月31日の福岡マリンメッセまで公演を行う。
SEKAI NO OWARIは、現在アジア6都市を巡る『ASIA TOUR 2025「Phoenix」』を開催中。先日行われたソウル公演では、2日間にわたり現地のファンを魅了した。
■ライブ情報
『UVERworld VS シリーズ UVERworld vs SEKAI NO OWARI』
12/26（金） 東京・日本武道館
出演：UVERworld、SEKAI NO OWARI
