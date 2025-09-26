ECLで世界王者を体感、ヤマル&クバルシらに次ぐ欧州屈指の出場時間も…A代表狙う小杉啓太が決意のU-20W杯へ「いまは評価が先行している」「世界に名を轟かせられたら」
誰よりも世界を知る男が、世界に挑む“船越ジャパン”に加わった。U-20ワールドカップ(27日開幕)に臨むU-20日本代表に選出されたDF小杉啓太(ユールゴーデン)は20日にスウェーデンでのリーグ戦を終え、大会を目前に控えたチリ合宿から本格合流。派遣義務のない欧州組の招集は当初難航するとみられていたが、所属先の後押しを受けて世界舞台に乗り込んだ。
現地時間25日夜(日本時間26日朝)、オンライン取材に応じた小杉は言葉に力を込めた。「U-20W杯は人生で一回しかないと思っているので、メンバーに呼んでもらえたことが光栄。チームがOKしてくれて、サポーターら全員が認めてくれて『U-20W杯に行ってこい』と言ってくれた。そういった部分でも自分には覚悟がある大会。しっかりと結果を残してチームに戻りたい」。自身にとって23年のU-17W杯以来となる世界挑戦に向け、並ならぬ決意を語った。
2006年早生まれの小杉は昨年春、湘南ベルマーレU-18からスウェーデンのユールゴーデンに加入した左利きのSB。この世代でいち早く世界に羽ばたき、1年半にわたって欧州でのキャリアを重ねてきた。その上、挑んだ舞台はスウェーデン国内のリーグ戦やカップ戦だけでなく、UEFAカンファレンスリーグ(ECL)にも出場。自らのゴールで導いた準決勝ではのちにクラブW杯王者に輝くチェルシーとも対戦し、世界トップレベルの基準を身を持って体感してきた。
国際スポーツ研究センター(CIES)が集計したデータによると、小杉の2024-25シーズンの公式戦合計出場時間は4129分。欧州でプレーする10代の選手ではFWラミン・ヤマル(バルセロナ)の5059分、DFジョレル・ハト(チェルシー)の4522分、DFパウ・クバルシ(バルセロナ)の4493分、MFジョーブ・ベリンガム(ドルトムント)の4160分に続く長さだった。ここに名前が挙がるようなトッププレーヤーはU-20W杯には出場しないため、今大会の出場選手を見渡しても、小杉以上に濃密な経験を重ねてきた選手は他にいない。
「ヨーロッパではカンファレンスリーグに出させてもらえたことで世界のいろんな国と、移動も含めてタフな戦いをやってきたつもり。自分たちよりも格上の相手と試合をする機会が多かったので、そこでいい経験を積めたと思う。そういう経験を活かしていきたい」。これまで積み重ねてきた経験を胸に、自信を持って世界に挑む構えだ。
もっともその一方、自らの現在地に満足するつもりはない。小杉はかねがね来年夏の北中米W杯に出場したいという意欲を語ってきたが、今大会は森保一監督にもアピールできる貴重な機会。この日、オンライン取材で次なる世界舞台への思いを聞くと、焦燥感をにじませながら次のような言葉を発した。
「U-20W杯で活躍すればA代表に入るための道標になると思っているし、現に佐藤龍之介、大関友翔、ピサノ(アレックス幸冬堀尾)に関してはA代表に入ってからこっちに来ているので、そういう選手たちと一緒にやれるのは自分にとっても大きなこと。いまはヨーロッパだけで言えばかなり評価が先行している状態であると思っているので、自分の実力がここで伴ってくればと思っています」
小杉が向き合っているのは、世界に名を知られる選手たちとプレータイムでは肩を並べながらも、いまだA代表や欧州5大リーグに手が届いていないという現実だ。
「やっぱりA代表に選ばれていないということとか、夏に自分が移籍できなかったという現状がある。メディアの評価的にはこの夏に移籍するんじゃないかとか、A代表に入るんじゃないかと言われていたけど、そこで結局、結果がついてきていないというのは自分に実力が伴っていないということだと思う」(小杉)
そう自らを客観視した19歳は「それを変えるきっかけになればいいなと思う」と今大会に照準を合わせる。そして自身のプレー面での課題にも「他のヨーロッパで若くして出ている選手に比べるとプロ経験の少なさはある。そこは仕方ないにしても、自分がやれることとしてはアタッキングサードの精度、自陣でのパスミスの少なさ、デュエルの強さでの違いが格上とやると出てしまっているので伸ばしていければ」と真摯に向き合い、成長のきっかけも掴むつもりだ。
所属先では弱冠19歳にして中心選手を担い、「プロ1年目は試合に出るだけで精一杯だったけど、2年目は自分が逆にチームを引っ張らないといけない立場になったと感じている。ずっと試合に使ってもらえているので自信はついているし、タフさもついている」と小杉。短期決戦に挑むチームを支える役目でも大きな期待がかかる。
だが、何より大事なのはプレーで格の違いを見せることだ。「個人的な目標で言えばマッチアップの選手に何もやらせないことが一つ一つの場面ですごく重要になってくる。その中でSBは攻守において起点になることが多いので、日本がボールを保持したいときに自分がボールを奪って時間を作るサイドバックになって、世界に名を轟かせられたら」。その使命を果たした時こそ、次なる世界舞台が見えてくるはずだ。
(取材・文 竹内達也)
