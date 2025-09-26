外為サマリー：株安などが影響し１４９円６０銭台に伸び悩む 外為サマリー：株安などが影響し１４９円６０銭台に伸び悩む

２６日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４９円６８銭前後と前日の午後５時時点に比べ９０銭弱のドル高・円安となっている。



２５日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４９円８０銭前後と前日に比べ９０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。同日発表の米４～６月期国内総生産（ＧＤＰ）確定値をはじめ、良好な米経済指標が相次いだことから１４９円９３銭まで上伸する場面があった。



この流れを引き継いだ東京市場のドル円相場は堅調にスタート。前日に米長期金利が上昇したことから日米金利差の拡大が意識されやすく、午前８時３０分ごろには一時１４９円９５銭と８月１日以来のドル高・円安水準をつけた。ただ、その後は今晩に発表される米８月個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数を見極めたいとしてドル買いは一服。日経平均株価の反落でリスク選好的なドル買い・円売りが入りにくいこともあり、午前９時５０分すぎには１４９円６０銭台に伸び悩んだ。なお、総務省が朝方発表した９月の東京都区部消費者物価指数（ＣＰＩ）は、変動の大きい生鮮食品を除く総合が１１０．０と前年同月比で２．５％の上昇となったが、伸び率が前月から横ばいだったことから相場の反応は限定的となっている。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６７１ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００６０ドル強のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１７４円７０銭前後と同１０銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS