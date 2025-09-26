【ローソン】「とっとこハム太郎」が一番くじに登場なのだ! おちり可愛いいいいいい〜」「激アツぅぅう」と話題に
10月4日、「とっとこハム太郎」が一番くじに登場します!
「一番くじ とっとこハム太郎 〜ハムちゃんず!とっとこ登場なのだ!〜」
今回の一番くじでは、ふわふわ生地のぬいぐるみから使いやすい雑貨まで、ハムちゃんずが大集合したかわいさ満点のアイテムが多数登場。
SNSでは「おちり可愛いいいいいい〜」「激アツぅぅう」「トレカケース可愛すぎる。これはコンプしなければ」と話題に。発売前から2.9万ものいいねを獲得(9月24日時点)するなど、「とっとこハム太郎」のファンから歓喜の声があがっています!!
発売日は10月4日。順次、ローソン、ミニストップ、デイリーヤマザキ、その他コンビニエンスストア、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどで販売されます。価格は1回700円。
【A賞】ハムちゃんず おひるねティッシュケース
ハムちゃんずがすやすやおひるねしているティッシュケース。サイズは約25cm。
「一番くじ とっとこハム太郎 〜ハムちゃんず!とっとこ登場なのだ!〜」ハムちゃんず おひるねティッシュケース
【B〜F賞】ぬいぐるみ
B賞はハム太郎、C賞はリボンちゃん D賞はこうしくん、E賞はかぶるくん、F賞はちび丸ちゃんの、思わず抱きしめたくなるぬいぐるみ。サイズは約15cm、ちび丸ちゃんのみ約11cm。
「一番くじ とっとこハム太郎 〜ハムちゃんず!とっとこ登場なのだ!〜」ぬいぐるみ
【G賞】ビーズストラップ
ハム太郎のアクリルパーツが付いたビーズストラップ。サイズは約14cm。
「一番くじ とっとこハム太郎 〜ハムちゃんず!とっとこ登場なのだ!〜」ビーズストラップ
【H賞】ちらりんフレンズ ミニフィギュア
『ちらりんフレンズ』より、ハムちゃんずのミニフィギュアが登場。お腹の部分にシールが付属しているので、机のフチなどに貼り付けると、こちらをちらりと覗くようなとってもキュートなアイテムとなっている。サイズは約4cm、全4種ランダム。
「一番くじ とっとこハム太郎 〜ハムちゃんず!とっとこ登場なのだ!〜」ちらりんフレンズ ミニフィギュア
このほか、【I賞】には、一番くじ描き起こしデザインの「ハム語つき★カードホルダー」(選べる全5種)、【J賞】には、ハムちゃんずのおしりがワンポイントで刺繍された「ぷりっとおしり刺繍 ハンドタオル」(約21cmで、選べる全6種)、【K賞】には、一番くじ描き起こしデザインの「ハムちゃんず★ラバーチャーム」(全15種ランダム)がラインナップされている。
【ラストワン賞】はむはむ ハム太郎フェイスクッション
最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、もちもちでやわらかいハム太郎のフェイスクッションが登場。サイズは約35cmで、口の部分はハム太郎がはむはむしてくれるポケット仕様となっている。
「一番くじ とっとこハム太郎 〜ハムちゃんず!とっとこ登場なのだ!〜」はむはむ ハム太郎フェイスクッション
なお、ダブルチャンスキャンペーンには、A賞の「ハムちゃんず おひるねティッシュケース」が用意されている。キャンペーン期間は2026年1月末日までとなっており、当選数は30個。
🌻‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥💛 一番くじ とっとこハム太郎 全ラインナップ公開💛‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥🌻10月4日(土)より順次発売予定🍀ふわふわ生地のぬいぐるみから使いやすい雑貨までハムちゃんずが大集合したかわいさ満点のラインナップ🐹詳細はこちら🔗https://t.co/k9ah8IXIPU… pic.twitter.com/Nlz6UoQJ11- 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) September 4, 2025
「一番くじ とっとこハム太郎 〜ハムちゃんず!とっとこ登場なのだ!〜」
今回の一番くじでは、ふわふわ生地のぬいぐるみから使いやすい雑貨まで、ハムちゃんずが大集合したかわいさ満点のアイテムが多数登場。
SNSでは「おちり可愛いいいいいい〜」「激アツぅぅう」「トレカケース可愛すぎる。これはコンプしなければ」と話題に。発売前から2.9万ものいいねを獲得(9月24日時点)するなど、「とっとこハム太郎」のファンから歓喜の声があがっています!!
【A賞】ハムちゃんず おひるねティッシュケース
ハムちゃんずがすやすやおひるねしているティッシュケース。サイズは約25cm。
「一番くじ とっとこハム太郎 〜ハムちゃんず!とっとこ登場なのだ!〜」ハムちゃんず おひるねティッシュケース
【B〜F賞】ぬいぐるみ
B賞はハム太郎、C賞はリボンちゃん D賞はこうしくん、E賞はかぶるくん、F賞はちび丸ちゃんの、思わず抱きしめたくなるぬいぐるみ。サイズは約15cm、ちび丸ちゃんのみ約11cm。
「一番くじ とっとこハム太郎 〜ハムちゃんず!とっとこ登場なのだ!〜」ぬいぐるみ
【G賞】ビーズストラップ
ハム太郎のアクリルパーツが付いたビーズストラップ。サイズは約14cm。
「一番くじ とっとこハム太郎 〜ハムちゃんず!とっとこ登場なのだ!〜」ビーズストラップ
【H賞】ちらりんフレンズ ミニフィギュア
『ちらりんフレンズ』より、ハムちゃんずのミニフィギュアが登場。お腹の部分にシールが付属しているので、机のフチなどに貼り付けると、こちらをちらりと覗くようなとってもキュートなアイテムとなっている。サイズは約4cm、全4種ランダム。
「一番くじ とっとこハム太郎 〜ハムちゃんず!とっとこ登場なのだ!〜」ちらりんフレンズ ミニフィギュア
このほか、【I賞】には、一番くじ描き起こしデザインの「ハム語つき★カードホルダー」(選べる全5種)、【J賞】には、ハムちゃんずのおしりがワンポイントで刺繍された「ぷりっとおしり刺繍 ハンドタオル」(約21cmで、選べる全6種)、【K賞】には、一番くじ描き起こしデザインの「ハムちゃんず★ラバーチャーム」(全15種ランダム)がラインナップされている。
【ラストワン賞】はむはむ ハム太郎フェイスクッション
最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、もちもちでやわらかいハム太郎のフェイスクッションが登場。サイズは約35cmで、口の部分はハム太郎がはむはむしてくれるポケット仕様となっている。
「一番くじ とっとこハム太郎 〜ハムちゃんず!とっとこ登場なのだ!〜」はむはむ ハム太郎フェイスクッション
なお、ダブルチャンスキャンペーンには、A賞の「ハムちゃんず おひるねティッシュケース」が用意されている。キャンペーン期間は2026年1月末日までとなっており、当選数は30個。
🌻‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥💛 一番くじ とっとこハム太郎 全ラインナップ公開💛‥∵‥‥∵‥‥∵‥‥🌻10月4日(土)より順次発売予定🍀ふわふわ生地のぬいぐるみから使いやすい雑貨までハムちゃんずが大集合したかわいさ満点のラインナップ🐹詳細はこちら🔗https://t.co/k9ah8IXIPU… pic.twitter.com/Nlz6UoQJ11- 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) September 4, 2025