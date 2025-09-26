電通の元契約社員という経歴を持ち、韓国のアパレルブランドの日本人公式モデルなど、マルチに活動している“令和のシンデレラ女優”藤崎里菜（36）が、胸元あらわな無防備な装いでカメラを見つめる自撮り動画を公開した。

【映像】藤崎里菜、水着ショット＆胸元あらわな自撮り動画

これまでにも、パリで開催された着物のコレクションに出演した時の様子、六本木や西麻布のバーで披露したDJスタイル、夏祭りでの浴衣ショットなど、様々な写真や動画をInstagramに投稿している藤崎。

水着姿でサウナを楽しむ様子や、ビーチでのセクシーショットを投稿すると、「スタイルが憧れすぎます！」「世界一の美スタイル!!」「可愛過ぎやん！」など、様々な反響が寄せられた。

24日は、新しいヘアスタイルを披露し、「さらさらになったし手触りふわふわ」と、胸元あらわなワンピースコーデでカメラを見つめる自撮り動画を公開した。

この投稿にも、「めっちゃ可愛いです!!! ときめきでキュンですっ！」「お洋服も可愛すぎる！めっちゃ似合ってステキ！」「スベスベサラサラ美女！」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）