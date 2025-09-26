◇ナ・リーグ カブス―メッツ（2025年9月19日 シカゴ）

カブスの鈴木誠也外野手（31）が25日（日本時間26日）、本拠でのメッツ戦に「5番・右翼」で先発出場。4回の第2打席で8月6日のレッズ戦以来、出場39試合、161打席ぶりとなる28号本塁打。さらに6回の第3打席で2打席連続となる29号本塁打を放った。

0―6の4回1死、メッツ先発・マクリーンのチェンジアップを強振。乾いた打球音を残した高い弧を描いて左中間スタンド上段へ。打球速度108.4マイル（約174.4キロ）、飛距離434フィート（約132.3メートル）、角度30度の完璧な当たりだった。引き締まった表情でダイヤモンドを一周。ベンチでナインからの祝福を受けると、久々の一発にホッとしたような表情も見せた。

一度火が付いたら止まらない。2―8で迎えた6回1死二、三塁、今度はマクリーンのスイーパーをジャストミート。打球は左中間席中段へ一直線にはじけ飛んだ。打球速度101.9マイル（約164.0キロ）、飛距離396フィート（約120.7メートル）、角度28度とまたしても完璧な一発。1本目同様、厳しい表情でダイヤモンドを回る鈴木の背には総立ちの観衆から熱狂的な大声援が送られた。

長距離打者の証明とも言える数字が視界に入ってきた。シーズン30本塁打となれば、日本選手としては松井秀喜、大谷翔平に次ぐ3人目。2本塁打で97打点としたことでこちらも松井、大谷に次いで3人目となるシーズン100打点が見えてきた。

前半戦だけで77打点を挙げるなど、持ち味の勝負強さを発揮してきたが、後半戦に入って失速。9月12日（同13日）レイズ戦から体調不良のため試合に欠場していたが、17日（同18日）のパイレーツで6試合ぶりに復帰。チームはその試合で5年ぶりのプレーオフ進出を決定した。

復帰後は試合前の時点で22打数4安打の打率.182だったが、23日（同24日）メッツ戦からこの試合で3試合連続打点をマーク。ポストシーズンに向け、確実に調子を上げてきている。