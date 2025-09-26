エクアドル北部エスメラルダスの刑務所でギャング同士の衝突があり、１７人が死亡した/Antony Quintero/AFP/Getty Images

（ＣＮＮ）南米エクアドル北部エスメラルダスの刑務所で、対立するギャング同士の衝突があり、国家警察によると少なくとも１７人が死亡した。

警察によると、事件の発端は、犯罪組織のロス・ティゲロネスから、ロス・ロボスやロス・チョネロスのメンバーなど、自分たちと関係のない受刑者を抹殺せよという指令が外部から出されたことだった。

警察は、エスメラルダス刑務所で治安作戦を展開していることを確認。遺体を収容する作業は続いており、死者の数はさらに増える可能性があるとの見方を示した。

これまでの調べによると、同刑務所内の監房棟が襲撃されて受刑者が鍵を盗み、別の監房に収監されている受刑者らを襲った。

エクアドル刑務局のＳＮＡＩは「しかるべき当局が事件の経緯について捜査を進めており、詳細が分かれば発表する」としている。

警察によると、３日前には南部エルオロ県の刑務所でも、受刑者１４人が殺害される事件が起きていた。

この事件では、刑務所に踏み込んだ警察が、死亡した受刑者１４人と負傷した受刑者１４人を発見。監房内では看守１人が銃で撃たれて死亡しているのが見つかった。

「この刑務所にはギャング同士の抗争がある。二つの監房棟が一つの犯罪組織によって統制されており、そこでこうした殺人事件が起きている」と警察幹部は指摘する。

エクアドルの刑務所で殺害された受刑者は２０２１年以来、５００人を超えている。