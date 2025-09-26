お笑いコンビ、おぎやはぎの矢作兼（54）と小木博明（54）が25日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。群馬・前橋市の小川晶市長（42）が、市幹部職員の既婚男性とラブホテルで複数回、面会したとして謝罪した件について言及した。

ニュースサイト「NEWSポストセブン」が報じた。小川市長は24日、緊急会見を開き、ラボホテルに行ったことは認めたが男女関係を否定した上で、「誤解を招く軽率な行動だった」と謝罪した。

矢作が「ラブホテルに市役所の幹部と9回ぐらい行ってて。打ち合わせらしいんだけどさ、打ち合わせするところだもんな？」と切り出すと、小木も「あそこは声が漏れないのよ。壁がちゃんとしてるから、ラブホってのは。だから本当の大事な会議とか打ち合わせに関しては、漏れない点でいえば最適な場所だと思う」とおどけつつも同調した。

矢作は「飲食やカラオケボックスで話していたんですけど、周りの目があり、仕事の具体的な会話ができないことから人目を気にせず話しができるところで、ホテルはどうかと提案を受けたものです」と当該記事を読み上げた上で「俺たちだって、本当に何か大事な時は行くしね」とコメント。小木も「選択肢には入るよね」と続いた。

そして矢作は「何をみんなそんなにアレなのかなと。いろいろワイドショーでワイワイってなったらしいよ？」と投げかけ「だって若い時ね、俺だって遊んでた時期はある。女性とラブホ行ったことありますけど、『そういうつもりじゃなかった、お話ししたかっただけだ』って断られたことありますからね」と告白。小木がすかさず「ダサいな。逆に」とツッコミを入れつつも「俺もあるよ。そんなつもりなかったって」と明かした。

矢作は「そんなつもりなくて断って、お話ししたかったで入るところですから」と主張。小木も「そうなんだよ。何回もあるよ、その言い訳」と便乗した。

矢作は「何を疑ってるの？ そうやって俺を断ってきたでしょって思いますけどね。これは何もうそをついてない。9回も行ってるんですから」と推察した。