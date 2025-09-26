元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が２６日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前８時）に出演。ドジャース大谷翔平の本塁打数に関するコメントで「ボケてました」とおわびした。

番組では地区優勝を決めたドジャースを取り上げ、長嶋は自身がコメンテーターを務める金曜に優勝が決まったことで、「金曜日はいいですね。この話ができるというのが大変うれしいですし」と笑みを見せた。この試合では大谷選手がが自己最多タイとなる５４号の本塁打を放ったことで「個人的には５４号でシュワバーに並んだというのが」と話すと、ＭＣの羽鳥慎一から「いや、並んでないです」と訂正された。

ナ・リーグ本塁打王争いを繰り広げるフィリーズのシュワバーは５６号を放っており、長嶋は「あれ？ ５４で並んでない？」と首をかしげると、羽鳥は「５６いってるの」と説明。一茂は「ええ！？ 俺、いつの情報だろう。マジで？」と驚き、「ええ〜すいません。ボケてました」と謝った。

それでも、羽鳥が「今年ピッチャーやって５４いってるって、これはすごい」というと長嶋は「途中からね、ピッチャーもやられて。少しずつイニング数も増やしていって、投球数も増やしていって。順調という感じで、なおかつホームランのペースは落ちないとう。すごいし」と称賛。「でも大谷選手が一番望むのはチームが勝つこと。自分の個人タイトルではなくてね」と語った。