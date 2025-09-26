山本、大谷の活躍で決めた地区優勝…2013年以降逃したのは1度だけ

米大リーグのドジャースは25日（日本時間26日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に8-0で大勝し、4年連続のナ・リーグ西地区優勝を決めた。2013年以降の13年間で、実に12度目の優勝。日本のファンからは「地味にやばい」「えぐすぎだわ」と驚きの声が並んだ。

この試合、ドジャースは先発の山本由伸投手が6回4安打無失点の好投で12勝目。「1番・DH」で先発した大谷翔平投手も4回に54号2ランを放ち、勝利に貢献した。ただ、日本のファンが驚いたのは「直近13年間で12度地区優勝している」という事実だ。Xには驚きの声が次々に並んだ。

「13年で地区優勝12回も地味にやばい」

「ドジャースって13年間で12回 4年連続で地区優勝してんの ずるいくらい強いんだな」

「直近13年で12回優勝してるって強すぎ…！」

「この13年間の支配力は半端じゃない」

「13年間で12回地区優勝ってえぐすぎだわ」

唯一逃した2021年も、106勝した上に地区優勝したジャイアンツとは1ゲーム差。あまりの強さに「13年で12回はおもんないやろ」という声が上がるほどだった。



（THE ANSWER編集部）