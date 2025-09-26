辻ちゃん長女・希空（のあ）、弟に密着 2ショット動画公開「だいすきそっちゃんずっとかわいい」
【モデルプレス＝2025/09/26】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が9月25日、自身のTikTokを更新。弟で次男の昊空（そら）くんとの仲睦まじい2ショット動画を公開し、反響が寄せられている。
【写真】辻ちゃん長女、次男との2ショット
希空は「だいすきそっちゃんずっとかわいい」と弟への愛情を込めたメッセージとともに動画を投稿。白いサングラスをかけた次男と並んでカメラに向かって笑顔を見せたのち、弟を抱きしめて密着する様子を公開している。
この投稿に、ファンからは「仲良しで微笑ましい」「ほっこり」「癒される動画」「可愛いお姉ちゃん」「推し姉弟」といった声が上がっている。
辻と杉浦は2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】辻ちゃん長女、次男との2ショット
◆希空（のあ）、次男との微笑ましい姉弟ショット公開
希空は「だいすきそっちゃんずっとかわいい」と弟への愛情を込めたメッセージとともに動画を投稿。白いサングラスをかけた次男と並んでカメラに向かって笑顔を見せたのち、弟を抱きしめて密着する様子を公開している。
辻と杉浦は2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】