え、こんなに種類あるの！？【AMERICAN HOLIC】大人が狙いたい！「新作ジーンズ」

ジーンズは季節を問わず頼りやすいアイテムだからこそ、1本のお気に入りに縛られず、シルエット・色・デザインが異なるものを自由に穿き替えて楽しみたいもの。そこで今回は、新たなジーンズを迎えるのにうってつけな【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】の個性豊かなジーンズに注目。スタッフさんが「新作デニム」と紹介している「@american_holic のデニム」のなかから、大人が狙いたいおすすめをご紹介します。

たっぷりワイドシルエットがスタイリッシュな一本

【AMERICAN HOLIC】「ワイドデニム」\3,990（税込）

裾にかけて広がっていくワイドなシルエットが存在感バツグンな一本。ヒップにはゆとりを持たせつつ、腰まわりは横への広がりを抑えたラインになっているのがポイント。着丈が短め・コンパクトなシルエットのトップスとも好バランスでスタイリングできそうです。下重心のたっぷりとしたラインはコーデのモードな主役になってくれるはず。

リメイク風のサイドラインが印象的なひと癖デザイン

【AMERICAN HOLIC】「サイドラインデニム」\4,490（税込）

2本のジーンズを組み合わせてリメイクしたようなデザインが印象的なこちら。色が異なるデニム地のサイドラインがコーデのアクセントになるだけでなく、セミワイドなシルエットの引き締め役を果たし、脚線をすっきりと見せてくれそう。ヴィンテージ感のあるあせた加工や裾のカットオフなど、細部までこだわりを感じさせる一本です。

こなれて見せるリラクシーなストレートシルエット

【AMERICAN HOLIC】「ルーズストレートデニム」\3,990（税込）

程よくリラックス感がある絶妙なストレートシルエットがキレイめ派の大人女性も着回しやすく、汎用性の高さに期待できる一本。コンパクトに仕上げられた腰まわりからストンと落ちる美しいラインによって、カジュアルなTシャツのタックインスタイルもどこか品よくサマになります。ダボつきすぎずにこなれ感漂うジーンズを捜索中なら、ぜひチェックしてみて。

すっきりとしたテーパードシルエットでキレイめに

【AMERICAN HOLIC】「テーパードデニム」\3,990（税込）

こちらのジーンズは、脚のラインがすっきり見えるようこだわったテーパードシルエットが特徴。裾にかけて収束していくラインはキレイ見えしやすく、端正なスラックス代わりとしてもスタイリングしやすい一本です。腰やウエストまわりには程よく余裕があるため、ピッタリとしたスキニーパンツには苦手意識がある人にもGOOD。

