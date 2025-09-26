バイオリニストの廣津留すみれが２６日、金曜コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）を卒業した。

司会を務める羽鳥慎一アナウンサーが発表した。

廣津留は「コロナで帰国してから４年と少しお世話になりました。日本にいたからこそ見えたこともあれば、自分が見えている世界がいかに小さくて、まだ学ぶべき問題が世界には山積しているかっていうのを実感することになりました」と振り返り「私の人生の目標は一人でも多くの人に音楽を伝えることなのでここで学んだことを生かしてこれからもがんばります。ありがとうございました」と感謝した。

金曜はタレントの長嶋一茂と元テレビ朝日社員の玉川徹氏がコメンテーターを務める。羽鳥アナは「玉川さんと一茂さんに挟まれて本当にありがとうございました」と感謝すると廣津留は「金曜日でよかったです」と笑顔。これに玉川氏が「どうもすみませんでした」と謝ると羽鳥アナ、長嶋が相次いで「どうもすみませんでした」と続くとスタジオは笑いに包まれ、廣津留の笑顔がアップになり番組は終了した。