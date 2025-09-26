◆米大リーグ カブス―メッツ（２５日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブスの今永昇太投手が２５日（日本時間２６日）、本拠のメッツ戦に先発。日本人投手６人目の１年目からの２年連続２ケタ勝利を目指すも、５回２／３を２本塁打含む９安打８失点で降板。１０勝目はならなかった。

初回いきなり不運な失点。四球と二塁打で１死二、三塁のピンチ。ここで４番ビエントスを遊撃へのファウルフライに打ち取ったが、遊撃スワンソンが向こう向きにつかんだのを見て三塁走者リンドアが本塁にスライディング。判定はセーフでチャレンジとなったが、判定は覆らず。続くニモにはシンカーを右前に運ばれいきなり２失点スタートとなった。

３回にリンドアにソロアーチ。４回にはバティに左翼席に３ラン。続投となった６回にはテーラーに２点二塁打を許し今季ワーストの８失点で降板した。

５月に左太もも裏の張りで約１か月半のブランクがあった今永。現地８月５日レッズ戦から７試合連続６イニング以上３自責点以下のクオリティスタート（ＱＳ）だったが、援護無く勝ち星が伸びずに今季は９勝でシーズンを終えた。