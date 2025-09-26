パレスチナ自治政府（PA）のマフムード・アッバス議長は25日（現地時間）、戦後のガザ地区統治の過程で「武装組織ハマスはいかなる役割も持たないだろう」と釘を刺した。

この日、米国ニューヨークの国連本部で開かれた第80回総会にオンラインで登場したアッバス議長は、「自治政府が（戦後ガザ地区の）統治と安保に対して全面的に責任を負う準備ができている」と明らかにした。これに先立ち、米国国務省がアッバス議長を含む自治政府所属要人に対するビザ発給を拒否したため、アッバス議長はパレスチナ西岸地区からオンラインで総会に出席した。

アッバス議長はまず、ガザ地区のパレスチナ住民が「ジェノサイド、破壊、飢餓、追放の戦争に直面している」としてイスラエルを強く非難した。しかし、2023年10月7日のハマスによるイスラエル奇襲侵攻については、「我々国民が経験したあらゆる苦痛にもかかわらず、拒否する」という立場を明確にした。

アッバス議長はさらに、「自治政府はドナルド・トランプ米国大統領、サウジアラビア、フランスと協力し、国連加盟国の大多数が採択した『ニューヨーク文書』として知られる平和計画を履行する準備ができている」と語った。これは9月12日に国連総会で採択された「パレスチナ問題の平和的解決と二国家解決の履行に関するニューヨーク宣言」を指すものとみられる。また「我々は武装国家を望んでいないことを改めて明らかにする」とし、ハマスは武器も自治政府に引き渡すべきだと強調した。

アッバス議長は今回の総会を機に、パレスチナを正式な国家として承認したフランス、英国、カナダなどに謝意を表し、残りの国家にも加わるよう呼びかけた。彼は「フランス、英国、カナダ、オーストラリア、ベルギー、ポルトガル、ルクセンブルク、マルタ、モナコ、サンマリノ、アンドラ、デンマークがパレスチナを国家として認めてくれたことに感謝する」とし「以前にパレスチナを承認していた149カ国すべてにも感謝する」と話した。

同時に、象徴的な措置だけでは現在の状況を解決するには不十分であることも想起させた。アッバス議長は「国際社会がパレスチナ住民のために正しいことをすべき時が来た」とし「我々は祖国を離れない。我々は我々の土地を離れない」と述べ、演説を締めくくった。

一方、イスラエルのギデオン・サール外相は同日、自治政府が統治するヨルダン川西岸地区は併合の対象ではないと表明した。サール外相はイタリア現地メディアとのインタビューで「自治政府地域を併合する案については議論する意向すらない」としつつも、「ただし、これは決まったことではない」と付け加えた。