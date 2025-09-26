赤ん坊をゆりかごに細い帯でくくり付けて寝かせるという中国モンゴル系家庭の育児法が、物議を醸している。

最近、中国ポータルサイトのQQドットコム（QQ）に、数百年にわたり受け継がれてきた育児法「ウルグイ（烏魯格伊、Ulugyi）」を紹介する記事が掲載され、賛否両論が巻き起こったと香港サウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）が9月23日報じた。

ウルグイとは、母親の胸に抱かれる感覚を再現して赤ん坊を眠らせる方法だ。木製の枠の底に布を敷き、砂や土を詰めてゆりかごを作り、その中に赤ん坊を入れて落ちないよう紐でしっかりとくくり付ける。

ウルグイはかつてモンゴル遊牧民が草原を馬で移動するときに、子どもを安全に守る役割を果たした。一部の親は、生後わずか1週間の赤ん坊からウルグイに寝かせ始める。4〜5歳になるまで使用する場合もある。女児用には鏡を、男児用には小さな弓や刀、護符などの装飾品をつけることもある。

この伝統は13世紀から続き、今日まで受け継がれている。2016年には中国の無形文化遺産として公式に登録された。

この記事が紹介されると、一部のネットユーザーは「拷問道具ではないか」と批判し、「現代的なゆりかごは使わないのか」という疑問を投げかけた。これに対し、内モンゴル出身のある母親は「ゆりかごにくくり付けて寝かせると、普段より2時間以上深く眠る」と述べ、またあるネットユーザーは「内モンゴルの人の大半はこうして育ち、身長も姿勢も健康もまったく問題ない」と反論した。