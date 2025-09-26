RADWIMPS、「賜物」オーケストラバージョンを『あんぱん』最終回でサプライズ披露 同バージョンの配信も開始
今年3月31日の初回放送から半年にわたって放送されてきたNHK連続テレビ小説『あんぱん』がきょう26日の放送で最終回を迎え、最終回のラストでRADWIMPSの楽曲「賜物」のオーケストラバージョンが流された。この「賜物 (Orchestra Version)」は、各種配信サービスにてデジタルリリースがスタートしている。
【動画】朝ドラ主題歌を“人生賛歌”として映像化！RADWIMPS「賜物」ミュージックビデオ
『あんぱん』は、アンパンマンを生み出したやなせたかしとその妻・小松暢をモデルにした愛と勇気の物語。RADWIMPSが手がけた主題歌「賜物」は、タイトルバックでは使われていないフルバージョンの歌詞が、物語が進むにつれ作品とどんどんリンクしていくと話題にもなっていた。
今回のオーケストラバージョンは、野田洋次郎の発案により制作されたもの。毎日放送される『あんぱん』に感化され、より作品に寄り添うことができるのではという想いで、制作されたバージョンとなっている。
同バージョンは、10月8日に発売されるRADWIMPSのニューアルバム『あにゅー』のCDにもボーナストラックとして収録されることが決定している。
RADWIMPSは、10月18日から全国ツアー『RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR』をスタート。神奈川・横浜アリーナ3日間には、BUMP OF CHICKEN、Vaundy、YOASOBIがゲストとして出演する。
