10月の「ディーン＆デルーカ」は“ほくほくのお芋”が主役。とろける2種類の“お芋ラテ”で深まる秋を感じて
秋が深まる10月は、ほくほくのお芋が主役のメニューが楽しみですよね。
「DEAN & DELUCA（ディーン＆デルーカ）」には、秋の訪れを楽しむ2種類の新作“お芋ラテ”が登場。
10月2日（木）からカフェ店舗、一部マーケット店舗にて期間限定で味わえます。
ディーン＆デルーカ、ほくほく甘い新作“お芋ラテ”
旬の素材を使ったシーズナルドリンクが季節ごとに楽しめる「ディーン＆デルーカ」。
10月は、秋の訪れを楽しむ2種類の“お芋ラテ”が新登場。
鮮やかな色合い×秋の味覚が、コーヒーと紅茶で味わえますよ。
紫芋×コーヒーの「紫芋ココナッツラテ」
「紫芋ココナッツラテ」（税込778円）は、色鮮やかな紫芋×まろやかな甘味のココナッツミルクのベースに、ほろ苦いエスプレッソフォームを浮かべたデザートのような1杯です。
ふわふわの泡に忍ばせたココナッツミルクがコーヒーの風味をまろやかに包み込み、紫芋とコーヒーを引き立てます。
少しずつ混ぜながら、紫芋、エスプレッソ、ミルクの調和をお好みの濃度で味わうのが◎
安納芋×紅茶の「安納芋ティーラテ」
「安納芋ティーラテ」（税込778円）は、焼き芋のピューレ×カスタードで仕立てたクリーム、ミルク、オリジナルブレンドの紅茶を重ね、焼き芋のエスプーマ、カラメルソース、さつまいもチップをトッピングしたパフェのような1杯です。
焼き芋エスプーマには、ねっとり甘い安納芋を使用。
カラメルソースに効かせたスパイシーなシナモンが、さつまいもづくしのこっくりした甘さを引き締めます。
いずれも、さつまいもの香りに包まれたいならホット（Sサイズ）、質感の変化を味わいたいならアイス（Mサイズ）がおすすめなのだとか。
「紫芋ココナッツラテ」「安納芋ティーラテ」は、10月2日（木）から31日（金）までの販売予定ですよ。
新感覚のバナナジュースも同時発売
秋のフレーバーを完熟バナナと合わせた、フレッシュジュースも同時発売。
「バナナ＆アーモンドミルクジュース」（税込745円）は高糖度の完熟バナナをふんだんに使用して、すっきりした香ばしさのアーモンドミルク、メープルシロップを組み合わせた、まろやかで豊かな新感覚のバナナジュースです。
「バナナ＆パンプキンジュース」（税込745円）は、スパイス香るかぼちゃのピューレにバナナ、アーモンドミルクを合わせた豊かな甘みの1杯です。
ほくほくの国産かぼちゃのピューレが溶け込んで、時間が経つにつれ濃厚な舌ざわりが楽しめるそうですよ。
ご紹介したドリンクはいずれもディーン＆デルーカ下記店舗にて、期間限定で販売されます。
旬の素材をぎゅっと詰め込んだドリンクで、深まる秋を感じてみてくださいね。
※表示価格は税込8％のテイクアウト価格です。
■販売店舗：
カフェ店舗全店
一部マーケット店舗（六本木、有楽町、新宿、恵比寿、広尾、八重洲、アトレ川崎、たまプラーザ、シァル横浜、名古屋、京都、岡山、アミュプラザ博多）
DEAN & DELUCA 公式サイト
https://www.deandeluca.co.jp
参照元：株式会社ウェルカム プレスリリース
