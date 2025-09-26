すき家、秋の定番ドリンク「黒糖ゼリーほうじ茶ラテ」を今年も発売 - より芳醇な香りとコク
牛丼チェーン店「すき家」は9月25日より、秋の定番ドリンク「黒糖ゼリーほうじ茶ラテ」を販売している。
すき家「黒糖ゼリーほうじ茶ラテ」
「黒糖ゼリーほうじ茶ラテ」は、ほうじ茶ラテの豊かな香りと黒糖ゼリーのコクが調和した秋の定番ドリンク。
焙煎香の豊かな宇治棒ほうじ茶を使用しており、今年は、昨年よりも時間をかけ丁寧に抽出することで、より芳醇な香りに。また、深めに焙煎したほうじ茶のパウダーもブレンドされており、奥行きのある味わいを堪能できる一杯に仕上げられている。
さらに、沖縄県産の黒糖を使ったゼリーが、ほうじ茶ラテにコクとまろやかな甘み、ぷるんとした食感をプラスしている。価格はMサイズが290円、Lサイズが390円。
