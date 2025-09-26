【駆け込み万博】閉幕まで18日！東ゲートは長蛇の列　きょうが販売最終日となる当日券は正午入場分が完売　あすからは未使用チケットを当日券に「交換」

開幕から167日目となった9月26日、アーリーゲートオープンが行われる万博・東ゲート前にはすでに多くの来場者が列をつくっていました。

きょうの大阪の天気は曇りのち晴れ、予想最高気温は30℃で、この時期にしては高い気温となっています。



きょうを含めて閉幕まで18日、きょうの会場は「大変混雑」する予想で、すでに閉幕日までの予約枠は一杯で枠はありません。



こうしたこともあり最近は、駆け込み万博を目指して、当日券販売ブースに行列ができていて、当日券の販売はきょう9月26日が最終日です。





現場を訪れると、午前9時半すぎには、午後0時からの入場券について受付終了、完売となりました。午後4時から入場できる夜間券は販売されるということです。■あす未使用チケット→当日券の交換スタートいっぽう、すでにチケットを所有しているものの、来場日時が予約できないまま未利用となっている方について、あす9月27日（土）から10月12日（日）まで、東ゲート前のチケット引換所にて、当日12時以降に入場できる当日券への交換が行われます。注意点は2つ・交換できるチケットの枚数は一日あたり数百枚程度となり、なくなり次第終了となる・閉幕日の10月13日は当日券の交換は行われない