俳優のオダギリジョー（49）が25日に放送されたテレビ東京「ナゼそこ？＋」3時間半スペシャル（後6・25）に出演。初監督作品で撮影中に大物俳優から激怒されたことを明かした。

2019年に公開された自身初の長編映画監督作品「ある船頭の話」について「カメラマンがクリストファー・ドイルっていう…まぁ…酔っ払いのおじいちゃんだった」と振り返った。

これに番組MCのユースケ・サンタマリアが「凄い人よ」とフォローすると、オダギリも「世界の巨匠」と補足した。世界的有名なカメラマンを撮影監督として迎え入れたものの「ずーっとビール飲んじゃったりするから…」と不安な気持ちもあった。

そのため「モニターの前で結構チェックしてた。画を」と常にモニターを確認していた。すると「芝居をやっていた柄本明さんが“ずっとモニター見てんじゃねぇよ！”みたいに、すっごい怒ってきて…」と主演の柄本に激怒された。

これに対して「柄本さんからしたら“ちゃんと現場で芝居を見ろ！”って言われて…久しぶりに怒られましたね。また、自分も俳優だから、その気持ちも分かる。ちゃんと現場にいてほしい。監督が。それを一瞬忘れていた自分にも不甲斐ないなって思ったり」と納得していた。