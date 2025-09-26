米ブルームバーグ通信は２５日、英仏独がロシアに対し、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国の領空への侵犯が続けば、侵入した露軍機の撃墜も含めて全面的な対応をとる用意があると警告したと報じた。

欧州側はエストニア領空への戦闘機の侵入について、露軍司令官の命令に基づく意図的な作戦だったと結論づけているという。

報道によると英仏独の駐露大使らは今週、モスクワで露側と非公開の会合に臨み、１９日に起きた露軍のミグ３１戦闘機３機によるエストニアの領空侵犯に関して「懸念」を表明した。

これに対し、ロシアの外交官は、一連の領空侵犯事案について「（一方的に併合したウクライナ南部）クリミアに対するウクライナの攻撃への対応だ」と説明した。露側は「ＮＡＴＯの支援なしに（ウクライナの）作戦実施は不可能だ」として、欧州諸国とも紛争状態にあるとの認識も示した。

露側は、自軍の戦闘機はエストニア領空を通過していないと表向きには主張している。ロシアの攻撃が続くウクライナ周辺では領空侵犯が相次いでおり、１０日にポーランド領空に、１３日にはルーマニア領空にそれぞれロシアの無人機が侵入した。ポーランドでは撃墜されている。