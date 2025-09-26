「ギャグマン」という呼称を定着させた大御所芸人、チョン・ユソンさんがこの世を去る…享年76歳

韓国の大御所芸人、チョン・ユソンさんが76歳でこの世を去った。

チョン・ユソンさんは9月25日午後9時頃、気胸のため入院していた全北大学病院で息を引き取った。

韓国放送コメディアン協会によると、唯一の家族である娘に見守られながら静かに永眠したという。

前日にお見舞いに訪れていた同協会のキム・ハンレ会長は「心の準備はしていたが、それでもあまりに惜しく、悲しい」と語った。

チョン・ユソンさんは7月初めに気胸の処置を受けた後も呼吸困難が続き、最近は病院で治療を受けていた。状態が悪化すると、協会側では「先輩を愛する映像メッセージ」を準備して回復を願ったが、その願いは届かなかった。

現在、遺族と協会は葬儀の手続きを協議している。弔問客の便宜を考慮し、全北大学病院ではなくソウルの現代アサン病院などへ葬儀場を移す方向で検討が進められている。

（写真提供＝OSEN）チョン・ユソンさん

1970年代から演劇的な感覚をテレビ番組に取り入れ、韓国コメディの基盤を築いたチョン・ユソンさんは、とりわけ「ギャグマン」という呼称を業界に広め、芸人の地位を高めたことで知られる。これはコメディを一つの専門的な文化芸術として定着させる重要な転換点となった。さらに、KBSの長寿お笑い番組『ギャグコンサート』の立ち上げと成功にも寄与し、新しい時代を切り開いた。