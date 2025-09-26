◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）

枠順が９月２６日、決定した。

今年の高松宮記念を制したサトノレーヴ（牡６歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）は４枠７番となった。昨年は７着に敗れたが、Ｇ１馬となっての参戦で、１８年ファインニードル以来となる同一年春秋スプリントＧ１制覇を狙う。

また、悲願のＧ１制覇がかかるナムラクレア（牝６歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ミッキーアイル）は３枠６番、トウシンマカオ（牡６歳、美浦・高柳瑞樹厩舎、父ビッグアーサー）は６枠１１番、昨年の覇者・ルガル（牡５歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ドゥラメンテ）は８枠１５番となった。

決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、性齢、騎手、斤量の順）。

（１）ピューロマジック 牝４ 松山 弘平 ５６

（２）ヨシノイースター 牡７ 内田 博幸 ５８

（３）ダノンマッキンリー 牡４ 横山 典弘 ５８

（４）ママコチャ 牝６ 岩田 望来 ５６

（５）カンチェンジュンガ 牡５ 坂井 瑠星 ５８

（６）ナムラクレア 牝６ クリストフ・ルメール ５６

（７）サトノレーヴ 牡６ ジョアン・モレイラ ５８

（８）ペアポルックス 牡４ 松若 風馬 ５８

（９）ドロップオブライト 牝６ 丹内 祐次 ５６

（１０）ラッキースワイネス セン７ カーチュン・リョン ５８

（１１）トウシンマカオ 牡６ 横山 武史 ５８

（１２）ヤマニンアルリフラ 牡４ 団野 大成 ５８

（１３）ジューンブレア 牝４ 武 豊 ５６

（１４）カピリナ 牝４ 戸崎 圭太 ５６

（１５）ルガル 牡５ 川田 将雅 ５８

（１６）ウインカーネリアン 牡８ 三浦 皇成 ５８