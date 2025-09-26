最低！「キャバ嬢に恋」した夫…妻に放った“あり得ない一言”【ママリ】

2人の女性と親密にやり取りをする夫

土曜日の夜、旦那の浮気未遂が発覚しました。

寝てる隙にスマホをみました。

暗証番号は私のスマホと一緒なのでつい出来心でみてしまいました。

LINEのトーク画面は非表示にされていたものの、

2人の女性を特定して内容をみました。

相手はどちらもキャバクラの女の子。

性別にかかわらず、仕事上の付き合いで飲み会に参加したり、異性のお客さんと食事をしなければいけない場面がある人もいますよね。パートナーとして「仕事上仕方ない」と割り切れている人もいるでしょうが、「このやり取りは業務外なのでは？」というものを見つけたらやり切れない気持ちになるのではないでしょうか。この記事では、夫がキャバクラの従業員に頻繁に連絡をとっていると分かったという投稿を紹介します。

投稿者さんがつい見てしまったという夫のスマホには、彼が2人のキャバクラ嬢と頻繁にやり取りをしている様子が残っていました。

1人は昔よく行っていた店で指名していた女の子。

最近久しぶりに別の店で再会したらしく改めてLINE交換をしたよう。

女の子が昔の写真と今の写真を複数枚送ってきて

それに対して「可愛いどころじゃない、超可愛い！」とかリアクションしてました。

「またお店行くねー、今日もお互い頑張ろう！」みたいなやりとりでした。

ちなみに私に対して可愛いと言ってくれたことは

今まで皆無です。

そしてその女の子は確かに可愛いかったです。



もう1人はフリーで入ったお店でついた女の子。

その子は最近まで公務員をしていたが辞めて人生一度きりと思って夜の世界に入ってきたよう。

その日はバレンタインの夜だったことから

営業LINEがきて、

別の店で飲んでいた旦那は

「別の店だから行けない」と断ると、

「店外で良い、手作りケーキを渡したい」と。

結局時間が合わず会えなかったみたいですが

「別日で同伴やアフターじゃなくて良い、

店外で会いたい、そういう遊び方しない？」

と女の子から積極的なお誘いがあり、

「じゃあまた飲みに出てる時連絡するね」

と旦那が返事をすると

いくつか候補日を挙げてきていました。

また決まったら連絡すると旦那が返事をして

終わっていました。

投稿者の夫とキャバクラ嬢は、相手の営業面だけでなはないような親密なやり取りがあったようです。

別に良いんです、キャバクラに行くのは。

仕事柄付き合いも多いし

可愛い女の子にチヤホヤされて

普段職場に男しかいないので楽しいのもわかります。

でも日中連絡をデレデレの連絡を取ったり

店外で会うのは嫌です。

主人が夜飲みに行っている間、ワンオペで

夕食作り、夕食、片付け、風呂、寝かしつけ、洗濯など

頑張っているのが馬鹿馬鹿しいです。



旦那に黙っているのも泳がせるのも嫌だったので

寝ているところを起こし

スマホを勝手にみたことを謝罪した上で

どういうつもりか問いただしました。



・キャバクラが純粋に楽しい

・可愛い女の子との絡みが楽しい

・店外で会うのも食事だけなら良いかと思った

・何だったら一緒にいった同僚やそれについた女の子も

誘って普通に飲み会でも開こうと思った

・浮気(肉体関係をもつ)つもりはなかった

・今後は連絡を取らない

・キャバクラに行っても連絡先を交換しない

・反省はしている

・離婚はしたくない

そして最後に

・私にはもっと痩せてほしい、魅力がない

とのことでした。笑

早めに白黒はっきりしたかったのか、投稿者さんは自身の行動を謝りつつ、夫の言動が「どういうつもりなのか」問いただしたようですね。すると、夫からはかなり素直な返事が返ってきましたが、中には「え？」というものもあったようです。

私が問い詰めてなければ

きっと店外で会っていただろうし

女の子がその気なら肉体関係にもなっていたと思います。

旦那はそういう人間です。

私との関係が始まったのも

別の女性と付き合っているタイミングでした。

私と浮気関係となり、

結果的に私に乗り換える形になりました。

それまでも彼女が尽きることはなく、

スマホのように

乗り換えて乗り換えてを繰り返してきたらしいです。



そんな人間だと知っていながらも

好きになってしまい、結婚・出産にまで及んだ

自分が悪いのは重々承知してます。

結婚すれば、子供が産まれれば、

変わるのではないかとどこか期待してしまっていました。

勝手に期待をして、勝手に裏切られたと感じて

幸せだった日常も信頼も失くしました。



今日は旦那の顔をしっかりと見ることができませんでした。

そっけない態度と最低限の会話で一日が終わりました。

旦那は私の心情を察してはいたでしょうが、

特に気にかける様子もなく子供と一緒に寝ました。



明日からもこんな感じの日常が続くと思うと苦しいです。

今日の夕飯・明日の朝食は何にしよう、

掃除洗濯しなきゃ、保育園の準備しなきゃ、

日用品や食料品の買い物いかなきゃ、

次の土日はどうやって過ごそう、とか

そんなことしか考えていなかった私を差し置いて

自分は可愛い女の子とコソコソ楽しんでいたかと思うと

嫉妬と羨望が湧いて怒りやら悲しみやら呆れやらで

とても平常心は保てません。

それを悟られまいとすることもしたくありません。

食べることが唯一の楽しみなのに

痩せろってなんやねん。笑



長くなってしまいましたが、

誰かに聞いてほしかったです。

誰かに聞いてほしかったです。
厳しくても何でもいいので声をかけて頂けたら嬉しいです。

交際から結婚にいたった経緯の中で、夫の人となりを分かったうえで一緒にいることを決めた覚悟はしていたという投稿者さん。しかし、覚悟を決めることと、実際に目の前で裏切り行為を体験することではショックは違うのではないでしょうか。



夫から言われた「もっと痩せて欲しい・魅力がない」という言葉にもカチンときている投稿者さんは、今後彼とどのように生活をしていけばよいか悩んでいます。

2人のやり取りにはさまざまな声が…

浮気未遂を見つけた投稿者さんと、投稿者さんにバレて気持ちを吐露した夫のやり取りにはさまざまな意見が集まりました。

うちは真っ黒でしたが、

痩せてくれとか、魅力ないとか、子供育てて必死にしてる奥さんに言うことじゃないですよね。

そんな旦那だと余計魅力もでないですよ！



それだったらおしゃれさせてあげれるように努力したの？って思います😁



もう楽しい！とおもってる時点でわたしはまた繰り返すとおもいます！

欲は人間かならず出るのでほんとに注意してくださいね😥

泣きそうです。笑

私もリアルタイムでいま旦那の携帯でネットショッピングをしようとしたら魔がさしてLINEを見てしまいました。



キャバ嬢とLINEをしていて、可愛いね！惚れちゃうじゃん！飯でも行こう！会いたいよー

と言っていました。

ちなみに一昨年の年末にも同じことがあり義母がいましたが、その場でキレ散らかしました（笑）

その時はもう連絡は取らない。二度としない。

と、約束をしましたが別のキャバ嬢と連絡を取っていました。



今回はLINEの内容を画面録画して私の携帯へ送り、証拠隠滅ができないようにしました。笑

そしてこれからどう旦那に話しを切り出そうか考えています。



今回は冷静に旦那を詰めていきます。笑

二度あることは三度ある。次もし同じことが起きたらどう制裁を与えるかまで考えています笑



本当に、、あなたが朝から晩まで仕事に打ち込めるのは私が家のこと、子供達のことを全てやっているからなのに。その気力をたったLINEのやり取りだけで、気力を全て奪われ、幸せだった家庭をぶち壊されてもう元通りにはならないと思っています。

今回の投稿には、同じようなことが発覚したという人からもコメントがありました。「二度あることは三度ある」というのは経験者の語る信憑性の高い話なのかもしれませんね。



飲みの場で、お世辞の1つや2つ言うことはあるでしょうが、それ以上を求めた時点でやはりそれは「軽はずみ」な行為と言えるかもしれませんね。家族や交際相手がいるのであれば、自分の言動がどういった影響をもたらすのかを念頭に置いて行動をしたいものです。

