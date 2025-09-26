＜大相撲九月場所＞◇十二日目◇25日◇東京・両国国技館

【映像】“華麗な足技”が炸裂する瞬間

敗れた力士が思わず「グワッ！」と叫びひっくり返って悶絶する華麗な足技に館内どよめく一幕があった。視聴者からも「うまい」「すてん」と驚きの声が寄せられた。

三段目三十五枚目・琴大進（佐渡ヶ嶽）と三段目四十枚目・羅漢児（二所ノ関）の一番での出来事。立ち合いすぐに長い左手を伸ばして上手を取った身長187センチの琴大進。頭をつけて素早く攻める羅漢児が下がりながら撹乱してきたが、琴大進は一度、二度と足技を駆使して鮮やかな外掛けを決めた。真後ろに崩れ落ちた羅漢児は思わず「グワッ！」と悶絶。鋭い切れ味の足技に客席はどよめき、拍手が沸き起こった。

外掛けで勝った琴大進は5勝目を挙げた。24歳の琴大進はこれまでもたびたび外掛けを決めており、決まり手の傾向は寄り切り37パーセントに次いで、上手投げと外掛けがともに11パーセントという“業師”だ。一方、敗れた羅漢児は2敗目となる黒星を喫した。

琴大進の切れ味抜群で鮮やかな足技に、ABEMAのファンも「うまい」「すてん」と仰天。“シンクロ動作”のルーティンが話題の大関・琴櫻（佐渡ヶ嶽）の付け人を務めていることから「琴櫻のルーティンパワーや」とコメントするファンもいた。（ABEMA／大相撲チャンネル）