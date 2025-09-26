岸谷蘭丸、既往歴を公開「病気になる星の元に生まれて」 決意も記す「80までは生きる」
実業家でインフルエンサーの岸谷蘭丸（24）が25日、自身のXを更新。既往歴を公開した。
【画像】岸谷蘭丸、既往歴を公開「病気になる星の元に生まれて」
岸谷は「僕やっぱ凄い病気になる星の元に生まれてて、若年生リウマチ(3〜10歳障がい認定)、結核(薬飲んだ)、肝機能障害(薬飲んだ)、パーキンソン病(違った)等々様々な病に犯されてきてるんですよね。80までは生きるように頑張るぞの気持ちです」と決意をしたためた。
岸谷をめぐっては「最近ずっと体調を崩しており血液検査をしたんですが、血糖値が通常の20倍程度、なんか2000とかあるらしく今から緊急で再検査、ワンチャン緊急入院するかもらしいです。こえーーーー」と投稿。
「検査結果の異常じゃなければガチでやばそう、けど本当に検査結果は血糖値2000なんだよな。昨日とか全然Perfumeのライブ見てたんだけど、なんで普通に生きてんだろ」と記していたが、その後「関係各所、ご迷惑をおかけしましてすみません!!!!再検査の結果出まして、数値正常でした!!2000は何だったのか不明なんですが、現状は無事に生きております!!!!仕事もスケジュール通り動けますので」と伝えていた。
俳優・岸谷五朗、ミュージシャン・岸谷香を親に持つ蘭丸は2001年生まれ、現在24歳。2021年、本名を隠して“柚木蘭丸”という名でSNS動画サイトへの投稿を開始。2022年、イタリア・ボッコーニ大学経営学部に入学し、2023年には自身の会社を設立。2024年の年末に本名と両親について公表し話題となった。
