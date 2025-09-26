ÎëÌÚÀ¿Ìé¡¢ÂÔË¾39Àï¤Ö¤ê28¹æÆÃÂç132mÃÆ¤«¤é2ÂÇÀÊÏ¢È¯¤Ç29¹æ 8·î6Æü°ÊÍè¤ÎÄÀÌÛÇË¤êº£±Ê¤ò±ç¸î ÆüËÜ¿Í±¦ÂÇ¼Ô½é¤ÎÇ¯´Ö30È¯¤Ø²¦¼ê
¡ÚMLB¡Û¥«¥Ö¥¹ ¡¼ ¥á¥Ã¥Ä¡Ê9·î25Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡¿¥·¥«¥´¡Ë
¡¡¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤¬¡Ö5ÈÖ¡¦¥é¥¤¥È¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£4²ó¤Ëº£µ¨28¹æ¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£Â³¤¯ÂÇÀÊ¤Ç¤â2ÂÇÀÊÏ¢È¯¤Î29¹æ¤òÊü¤ÁÆüËÜ¿Í±¦ÂÇ¼Ô½é¤Î¥·¡¼¥º¥ó30ËÜ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¿È8·î6Æü¥ì¥Ã¥ºÀï°ÊÍè¡¢39»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÂÔË¾¥¢¡¼¥Á¤¬ËÜµòÃÏ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£º£µ¨10¾¡ÌÜ¤ò¤«¤±¤ÆÀèÈ¯¤·¤¿º£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤¬6¼ºÅÀ¤ÈÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿Ãæ¤ÇÈ¿·â¤ÎÏµ±ì¤ò¾å¤²¤ë¡¢¼Â¤Ë50Æü¡¦161ÂÇÀÊ¤Ö¤ê¤Î28¹æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£17»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë27¹æ¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿8·î6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï°Ê¹ß¡¢ºÆ¤Ó38Àï¥Î¡¼¥¢¡¼¥Á¤ÈÄÀÌÛ¤·¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤¬Âª¤¨¤¿²÷²»¤ËËÜµòÃÏ¤¬¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£ÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡£¥á¥Ã¥Ä¤Î¥Þ¥¯¥ê¡¼¥ó¤¬Åê¤¸¤¿5µåÌÜ¤òÃÆ¤ÊÖ¤¹¤È¡¢ÂÇµå¤Ï¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø°ìÄ¾Àþ¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Èôµ÷Î¥¤Ï434¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó132¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ¤Ï108.4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó174¥¥í¡Ë¤ÎÆÃÂçÃÆ¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤ºÂ³¤¯6²ó¤ÎÂÇÀÊ¤Ç29¹æ¤Î3¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤ÏÁ°Æü»þÅÀ¤Ç¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å¡Ê31ËÜ¡Ë¡¢¥Ô¡¼¥È¡¦¥¯¥í¥¦¡á¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¡Ê29ËÜ¡Ë¤Ë¼¡¤°¥Á¡¼¥à3°Ì¤Î27ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Á°¤Þ¤Ç¤Ë25ËÜ¤òÊü¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¸åÈ¾Àï¤ÏÁ°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¶Ï¤«2È¯¤È¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿Ãæ¤Çµ×¡¹¤Î°ìÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÎ¾¥ê¡¼¥°°ìÈÖ¾è¤ê¤Ç50ÂÇÅÀ¤ËÅþÃ£¤·¡¢°ì»þ¤ÏÂÇÅÀ²¦¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢5·î°Ê¹ß¤ÏÂÇÎ¨.248¡¢.229¡¢.220¡¢.236¤È·î´ÖÂÇÎ¨2³ä5Ê¬°Ê²¼¤¬4¤«·îÂ³¤¡¢9·î¤âÁ°Æü»þÅÀ¤ÇÂÇÎ¨.196¤ÈÉÔ¿®¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚ¡£ËÜÎÝÂÇ¤â8·î¤Ï1ËÜ¡£9·î¤ÏÁ°Æü¤Þ¤Ç0ËÜ¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºòµ¨¤Î27ËÜÎÝÂÇ¤ò¾å²ó¤ê¡¢MLBÆüËÜ¿Í±¦ÂÇ¼Ô¡õ¼«¸ÊºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë28¹æ¡¢29¹æ¥¢¡¼¥Á¤òÏ¢Â³¤Ç¤«¤±¡¢¥·¡¼¥º¥ó30ËÜÎÝÂÇ¤Þ¤Ç¤¢¤È1ËÜ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¿Í±¦ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ»Ä¤ê3»î¹ç¤Ç½é¤ÎÂçÂæÅþÃ£¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë