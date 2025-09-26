Âçºå¸øÎ©Âç¤Î¿¹Ç·µÜ"¿·¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹"¤ÇÂçºå¡¦¥Ò¥¬¥·¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡©¡¡¡Ö·ÐºÑ¡¦ÃÎ¼±¡¦¿Í¸ý¡¦³èµ¤¡×ÃÏ°è¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¿¤é¤¹"Í¥ÎÉÊª·ï"Âç³Ø¡¡ÅÔ»ÔÉô²óµ¢¤¬¿Ê¤àÇØ·Ê¤È¤Ï
¤«¤Ä¤Æ¤ÎÂçºåÉÜÎ©Âç³Ø¤ÈÂçºå»ÔÎ©Âç³Ø¤¬Åý¹ç¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿Âçºå¸øÎ©Âç³Ø¡£¤½¤Î¸øÎ©Âç¤Î¿·¤·¤¤¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¢¡Ö¿¹Ç·µÜ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡×¤¬9·î24Æü¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÂç³Ø¤Ï¡Ö¤¢¤ëÍýÍ³¡×¤Ë¤è¤êÅÔ»ÔÉô¤«¤é¹Ù³°¤Ø¤È°ÜÅ¾¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¡¢¤Þ¤¿ÅÔ»ÔÉô¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê»ö¾ð¤¬¡©Âç³Ø¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ç³¹¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¡©Âç³Ø¤È³¹¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¾Ü¤·¤¤¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¡¦ÅÄ¸¶ÍÎ¼ù¶µ¼ø¤ÈÉÔÆ°»º´ÕÄê»Î¡¦µû¸«½¤Ê¿»á¤Ø¤Î¼èºà¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡ÖÂç³Ø¤È³¹¤ÎÌ¤Íè¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃÏ°è¤Ë³«¤«¤ì¤¿Âç³Ø¡×ÌÜ»Ø¤¹¡¡Âçºå¸øÎ©Âç¤Î¿·¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ï¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¡©
Âçºå»Ô¾ëÅì¶è¿¹Ç·µÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡¢Âçºå¸øÎ©Âç³Ø¤Î¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ö¿¹Ç·µÜ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡×¡£°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê»ÜÀß¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Âç³Ø¤È¤¤¤¦¤È¹¤¤¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÃÏ¾å13³¬·ú¤Æ¡¢¹â¤µÌó60¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂç¤¤Ê·úÊª¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï1Ç¯À¸Ìó3000¿Í¤¬ÄÌ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£2Ç¯À¸°Ê¹ß¤Ï³ØÉô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¸³ØÉô¤Î³ØÀ¸¤Ê¤É¤ÏÂ´¶È¤Þ¤Ç¤³¤Î¾ì½ê¤ËÄÌ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë½¸¤Þ¤ë³ØÀ¸¤È¶µ¿¦°÷¤Ï·×Ìó6000¿Í¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡ÖÃÏ°è¤Ë³«¤«¤ì¤¿Âç³Ø¡×¡£°ìÈÌ¤Î¿Í¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥é¥¦¥ó¥¸¤ä¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢³ØÀ¸°Ê³°¤Ç¤â¼õ¤±¤é¤ì¤ë¹ÖµÁ¤Ê¤É¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âçºå¸øÎ©Âç³Ø¤Ï¡¢¸µ¡¹¤¢¤Ã¤¿ÂçºåÉÜÎ©Âç³Ø¤ÈÂçºå»ÔÎ©Âç³Ø¤¬Åý¹ç¤·¤Æ¤Ç¤¤¿Âç³Ø¤Ç¤¹¡£ÉÜÎ©Âç³Ø¤Ïºæ»Ô¤ÎÃæÉ´ÀåÄ»¤Ë¡¢»ÔÎ©Âç³Ø¤Ï°¤ÇÜÌî¤Ê¤É¤Ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÉô¤Î³ØÉô¤Ê¤É¤Ï¿¹Ç·µÜ¤Ø°ÜÅ¾¤·¡¢±©±ÈÌî»Ô¤Ë¤¢¤ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊÄº¿¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÂç³Ø¤Î¡ÖÅÔ»ÔÉô²óµ¢¡×¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÆ°¤¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
³«È¯ÃÙ¤ì¤¿´Ä¾õÀþ¤ÎÅìÂ¦¡¡¡Ö¥Ò¥¬¥·¡×¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤ÐÂçºå¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡©
¤½¤ó¤Ê¡ÖÅÔ»ÔÉô²óµ¢¡×¤Î¹ÔÀè¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ò¥¬¥·¤ÎÃÏ°è¡££Ê£ÒÂçºå´Ä¾õÀþ¤Î¾¯¤·ÅìÂ¦¤Ë¤Ï¥´¥ß¾ÆµÑ¾ì¤ÎÀ×ÃÏ¤äÉÂ±¡¤ÎÀ×ÃÏ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢³«È¯¤¬¤¢¤Þ¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÎÂç³Ø³«Àß¤òµ¡¤Ë¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤¬Àª¤¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ò¥¬¥·¤ÎÈ¯Å¸¤Ï¤³¤ÎÃÏ°è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂçºåÁ´ÂÎ¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î¡Ö¥¥¿¡×¤È¡Ö¥ß¥Ê¥ß¡×¤È¤¤¤¦¡È½Ä¡É¤Î¼´¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ì´½§¤ÎËüÇî²ñ¾ì¤ä¤½¤Î¸å¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤ëIR¡ÊÅý¹ç·¿¥ê¥¾¡¼¥È¡Ë¤Ø¤ÈÂ³¤¯ÅìÀ¾¤Î¡È²£¡É¤Î¥é¥¤¥ó¤¬³èÀ²½¤·¡¢Âçºå¤¬¡ÖÌÌ¡×¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢¥Ò¥¬¥·¤Ç¤ÏÂç³Ø°Ê³°¤Ë¤â¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î·úÀß¤Ê¤ÉºÆ³«È¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤ÏÂçºå¥á¥È¥í¤Î¿·±Ø¤ä±Ø¥Ó¥ë¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ê¤É¤Î·úÀß¤â·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼þÊÕ¤ÎÏ©Àþ²Á¤Ï¤¹¤Ç¤Ë15%¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
ÃÏ°è¤ËÂç³Ø¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¡£´¤Ä¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
Âç³Ø¤È¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î´Ø·¸À¤Ë¾Ü¤·¤¤¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¤ÎÅÄ¸¶ÍÎ¼ù¶µ¼ø¤Ï¡¢¡ÖÂç³Ø¤¬³¹¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¡×¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¡¦ÅÄ¸¶ÍÎ¼ù¶µ¼ø¡Ë¡Ö³ØÀ¸¤¬ÃÏ°è¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ë¡£³¹¤¬Èó¾ï¤Ë³èÀ²½¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤ÇÆø¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÊÃÏ°è¤Ë¡Ë³ØÀ¸¤¬¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¡×
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¼ç¤Ë4¤Ä¤ÎÍøÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Â¿ÊýÌÌ¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì
Âç³Ø¼þÊÕ¤Î°û¿©Å¹¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î³ØÀ¸¤ä¶µ¿¦°÷¤¬½»¤à½»Âð¤Ê¤É·ÐºÑ¸ú²Ì¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢¿·±Ø¼þÊÕ¤Î´ð½àÃÏ²Á¡¢½»ÂðÃÏ¤Î¾å¾ºÎ¨¤¬8.1%¤ÈÂçºå»Ô¤ÎÊ¿¶Ñ6.1%¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ÃÎ¼±¢ª»º³ØÏ¢·È¤Î³èÀ²½
¡Ö»º´±³ØÏ¢·È¡×¤¬Â¿¤¯¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¸À¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢ÃÏ°è¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç³Ø¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÌò³ä¤È¤·¤Æ¡Ö¤è¤½¼Ô¡¢¼ã¼Ô¡¢ÇÏ¼¯¼Ô¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³°Éô¤«¤é¤Îº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä¡Ö¤è¤½¼Ô¡×¡¢»Â¿·¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤¹¡Ö¼ã¼Ô¡×¡¢¤½¤·¤Æ¸ÇÄê´ÑÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤ò»ý¤Ä¡ÖÇÏ¼¯¼Ô¡×¤¬¡¢¸ÇÄê²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃÏ°è¤Ë¿·¤·¤¤ÎÏ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¡£Âç³Ø¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤¦¤·¤¿¿Í¡¹¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£¿Í¸ý¢ªÂ´¶È°Ê¹ß¤â´üÂÔ
4Ç¯´Ö¤Ç¿ôÀé¿Í¤Î³ØÀ¸¤¬Áý¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ÎÂç³Ø¤Ï¶á¤¯¤Ë´ë¶È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢³ØÀ¸¤¬Â´¶È¸å¤â¤½¤ÎÃÏ°è¤Ë½¢¿¦¤·¡¢·ëº§¡¦Äê½»¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¿Í¸ýÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÔ»ÔÉô¤ÎÂç³Ø¤Ï¼Ò²ñ¿Í¤È¸òÎ®¤¹¤ëµ¡²ñ¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥·¥Ã¥×Àè¤âËÉÙ¤Ç¡¢³ØÀ¸¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Ë¤âÍÍø¤Ç¤¹¡£
¤³èµ¤¢ª³ØÀ¸¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Î²ÁÃÍ
¼ã¤¤À¤Âå¤¬¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ä®¤Ë³èµ¤¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤Ë½»¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â·ÑÂ³Åª¤Ë³¹¤È´Ø¤ï¤ê¤ò»ý¤Ä¡Ö´Ø·¸¿Í¸ý¡×¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿³ØÀ¸¤¬¤¿¤È¤¨¤½¤ÎÅÚÃÏ¤òÎ¥¤ì¤Æ¤âÃÏ°è¤Ë³èµ¤¤ò¤â¤¿¤é¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¹Ù³°°ÜÅ¾¤«¤éÅÔ»ÔÉô²óµ¢¤Ø
¤½¤ó¤Ê¡ÖÍ¥ÎÉÊª·ï¡×¤ÎÂç³Ø¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¡¢¤½¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÎÂ¿¤¯¤¬¹Ù³°¤Ø°ÜÅ¾¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢§Æ±»Ö¼ÒÂç³Ø¡§£±£¹£¸£¶Ç¯¡¡µþÅÄÊÕ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹³«Àß
¢§Î©Ì¿´ÛÂç³Ø¡§£±£¹£¹£´Ç¯¡¡¤Ó¤ï¤³¡¦¤¯¤µ¤Ä¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹³«Àß
¢§´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¡§£±£¹£¹£µÇ¯¡¡¿À¸Í»°ÅÄ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹³«Àß
¤Ê¤É¤¬¤½¤ÎÎã¤Ç¤¹¡£
»þ¤Ï1990Ç¯Á°¸å¡£ÂèÆó¼¡¥Ù¥Ó¡¼¥Ö¡¼¥àÀ¤Âå¤¬Âç³Ø¿Ê³Ø´ü¤ò·Þ¤¨¡¢³ØÀ¸¤Î¼õ¤±Æþ¤ì³ÈÂç¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¿Í¸ý¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ëÀ¸³è´Ä¶¤Ê¤É¤Î°²½¤òËÉ»ß¤¹¤ë¡Ö¹©¾ìÅùÀ©¸ÂË¡¡×¤Ë¤è¤ëÀ©Ìó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÅÔ»ÔÃæ¿´Éô¤Ë¡¢°ìÄê¤Î¹¤µ¤Î¹©¾ì¤äÂç³Ø¤Î¿·Àß¤òÀ©¸Â¤¹¤ëË¡Î§¤Ç¡¢Âç³Ø¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¯¹Ù³°¤Ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¹©¾ì¤Î³¤³°Î®½Ð¤Ê¤É¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ÎË¡Î§¤Ï2002Ç¯¤ËÇÑ»ß¡£°Ê¸å¡¢Âç³Ø¤¬ÅÔ»ÔÉô¤Ë²óµ¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
´ØÀ¾Âç³Ø¤¬£²£°£±£°Ç¯¤Ë¹âÄÐ¥ß¥å¡¼¥º¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò¡¢Î©Ì¿´ÛÂç³Ø¤¬£²£°£±£µÇ¯¤ËÂçºå°ñÌÚ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¤Ï£²£°£²£¹Ç¯¤Ë²¦»Ò¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò³«ÀßÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¼çÍ×ÅÔ»Ô¤ÎÃæ¤ÇÂç³Ø¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤Âçºå
¼çÍ×ÅÔ»Ô¤ÎÂç³Ø¿ô¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ê£²£°£²£´Ç¯ÅÙ¡¦Ê¸²Ê¾Ê¡Ö³Ø¹»´ðËÜÄ´ºº¡×¡Ë¡¢Åìµþ23¶è¤Ë102Âç³Ø¡¢µþÅÔ»Ô¤Ë29Âç³Ø¡¢¿À¸Í»Ô¤Ë17Âç³Ø¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ë15Âç³Ø¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¸øÍÑÃÏ¡×¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Åìµþ¤Ç¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Ë»²¶Ð¸òÂå¤Î¤¿¤á¤Ë³ÆÈÍ¤ÎÈÍÅ¡¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÂçÌ¾²°Éß¤ÎÀ×ÃÏ¤¬Âç³Ø¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö°è³ØÏ¢·È¤Ç´Ø·¸¿Í¸ý¤òÁý¤ä¤¹¡×
Âç³Ø¤¬ÅÔ»ÔÉô¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÂç³Ø¤¬µî¤Ã¤¿ÃÏ°è¤Ç¤Ï¹Âç¤ÊÀ×ÃÏ¤ÎÍøÍÑ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Âçºå¸øÎ©Âç³Ø¤Î±©±ÈÌî¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ï£¹·îËö¤ÇÊÄº¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢À×ÃÏÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤Äê¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤¬ÂçºåÉÜ¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¡¢º£¸å³èÍÑË¡¤òÃµ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë³ÆÃÏ¤ÇÂç³ØÀ×ÃÏ¤È¤¤¤¦¡Ö·ê¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢º£¸å¤Î¥¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ø°è³ØÏ¢·È¤Ç¡Ö´Ø·¸¿Í¸ý¡×¤òÁý²Ã¤Ø¡Ù¤ÈÅÄ¸¶¶µ¼ø¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
°è³ØÏ¢·È¤È¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¬¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ë½Ð¸þ¤¡¢¼ø¶È¡¦¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢±Ñ¸ì¤ò³Ø¤Ö³ØÀ¸¤¬¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÒ¤ÎÂ¿¤¤¾¦Å¹³¹¤Ç±Ñ¸ì¥á¥Ë¥å¡¼¤òºîÀ®¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿³èÆ°¤Ç¤¹¡£
°è³ØÏ¢·È¤Î³ØÀ¸Â¦¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢Åú¤¨¤¬¤Ê¤¤²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñ¿Í´ðÁÃÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¹ñ¤Ë¤è¤ë´Ø·¸¿Í¸ýÁý²Ã¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È½»Ì±ÅÐÏ¿À©ÅÙ¡×
¹ñ¤â´Ø·¸¿Í¸ý¤òÁý¤ä¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È½»Ì±ÅÐÏ¿À©ÅÙ¡×¤Ç¤¹¡£
Ã¯¤Ç¤âÊ£¿ô¼«¼£ÂÎ¤Ë¡È½»Ì±ÅÐÏ¿¡É¤¬¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¡¢ÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«¼£ÂÎ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£´ØÀ¾¤Ç¤â¡¢Ê¼¸Ë¸©Ã°ÇÈ»Ô¤ÈÏÂ²Î»³¸©¤«¤Ä¤é¤®Ä®¡¢¼¢²ì¸©¶á¹¾È¬È¨»Ô¤Ç¤¹¤Ç¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤È¿Í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢Ä®¤ÎÌ¤Íè¤òº¸±¦¤·ÆÀ¤ëÂç³Ø¤ÎÎ©ÃÏ¡£º£¸å¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ä¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Î¸°¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£