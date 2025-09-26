【速報】万博の下請け工事業者ら書類送検　無許可でアンゴラ館1.2億円工事か　未払い問題に揺れるパビリオン

万博のアンゴラ館の工事を無許可で請け負った疑いで下請け会社の社長ら４人が書類送検されました。



建設業法違反の疑いで書類送検されたのは、大阪市鶴見区の建設会社「一六八建設」社長の男性（４８）や元経理担当の男性（５０）ら関係者４人です。



■無許可で1.2億円の工事を…



捜査関係者によりますと、社長らは今年１月から２月にかけて、建設業に必要な許可を得ずに、万博のアンゴラ館の内装と外構の工事を１億２２００万円で請け負った疑いが持たれています。



