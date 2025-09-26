ホークス一筋に１６年、湯上谷蘐志さん（５９）はいぶし銀の内野手としてチームを支えてきた。石川・星稜高からドラフト２位で南海入りし、１年目から１軍戦力として起用され、ダイエーへの球団譲渡後は、福岡・平和台を本拠地としたチームで正二塁手となり３年連続全試合に出場。その後も俊足を武器に内外野をこなすユーティリティープレーヤーとして長く現役を続けた。現在は福岡市内のもみほぐし店「りらくる」でセラピストとして働く湯上谷さんに話を聞いた。

◇ ◇

身ぶり手ぶりを交えて語るたびに、腕のたくましさが際立つ。

「腕は使ってるから今でも筋肉がありますね。足はスカスカですけど」

野球を離れても、仕事柄、腕の筋力は衰え知らずのようだ。

「ちょうど８年になります。（店舗への）入店時間は８０００時間を超えてるから、５０歳を過ぎて始めたにしては、まあまあかな。体力的にはキツいですけど。途中、社会人野球（ＫＭＧホールディングス）のコーチをやってる時は土曜、日曜しか働いてませんし、コロナ禍もありましたから」

もみほぐし施術の専門店である「りらくる」では２０１７年から働き始めた。２０００年の引退後、球団職員となり福岡ドーム（現ペイペイＤ）に隣接するシーホークホテルで営業マンとして活躍し、球団復帰後は１、２軍のコーチ、寮長などを歴任してきた。その後、健康管理士の資格を生かし、専門学校で講師を務めていたが、退職後に新たな出合いがあった。

「自分でできることが何かないかと思っていた時に家の近所に『りらくる』があって研修を受けることにしたんです。野球と一緒で、技術があったらなんとかできる。まさしくこれだと思ったんですよね」

決して大きくない体で、長年にわたりプロ野球の世界で生き抜いてきた経験が自身の強み。球団のトレーナーを始めとするプロから多くの施術を受けてきたことも、糧となっている。

「他のスタッフより、（施術を）受けた経験はものすごく多いですからね。アスリート系の人には、こういう時にはこんなトレーニングをした方がいいとか、ストレッチを入れてとかアドバイスもできる。経験がやっぱり一番大事だと思いますね」

２０２０年からは、南海時代の先輩である加藤伸一さんが監督を務めるＫＭＧのコーチに就任。セラピストとのダブルワークに没頭したが、「外野にノックを打つのがしんどくなった」と２３年にコーチ業には区切りをつけた。

セラピストとして働くやりがいを「帰り際に、また指名させてもらいますとか、気持ち良かったと言ってもらえるのは、やっぱりうれしいですね。それを直接聞けるわけですから」と語り、「スポーツの世界を引退した人はセカンドキャリアの準備としてセラピストをやればいいと思う。接客だったり、お金をもらって仕事をするありがたさを学べますから。僕も退団後にシーホークで働いたことで勉強になったし、セラピストでも勉強させてもらっている」と実感を込める。

湯上谷さんの施術を受けられると聞きつけ、遠方から駆けつける、ありがたいファンの存在もある。

「福岡に野球の応援に来た帰りやドームに行く前に寄ってくれて、施術を受けてくれる人もいますね。営業時代の人には今でもお世話になってる人が多いし、施術にも来てくれます。渚もしょっちゅう来るけど、指名はないですね。“湯上谷さんにやってもらうわけにはいきません”って」

常連客の１人であるホークスの後輩投手だった新垣渚さんの名前を口にしてほほ笑んだ。

元プロ野球選手の看板でお客さんを呼べるほど甘くないことは肝に銘じている。

「行きつけの喫茶店のマスターに言われたんです。知り合いが毎日来てくれるわけじゃないよ、と。結局、おいしいコーヒーだったり、技術でお客さんは来るからって。その話を聞いたとき、なるほどなって。技術がなければお客さんは来ませんよね」

技術へのこだわりはプロ野球時代からの筋金入りだ。南海時代につけられた「ガメ」の愛称で親しまれ、ユーティリティープレーヤーとして活躍した「いぶし銀」はいかにして生まれたのか。王ダイエーと長嶋巨人のＯＮ対決で話題を呼んだ２０００年の日本シリーズを最後に引退するまでの道のりをたどっていきたい。

（デイリースポーツ・若林みどり）

◇湯上谷蘐志（ゆがみだに・ひろし）１９６６年５月３日生まれ。富山県出身。石川・星稜高から８４年のドラフト２位で南海入り。１年目から遊撃手として１軍出場を果たす。ダイエー時代の９０年から二塁のレギュラーとなり３年連続全試合に出場。内外野を守れるユーティリティープレーヤーとしても活躍し２０００年に引退。プロ在籍１６年で通算１２４２試合、打率・２５８、１４１盗塁。ソフトバンクの育成、１、２軍の内野守備走塁コーチを務めた。現在はもみほぐし店「りらくる」福岡小笹店のセラピスト。