俳優の中島歩が２６日、ＮＨＫ「あさイチ」にＶＴＲ出演。この日、最終回を迎えた朝ドラ「あんぱん」のヒロイン・今田美桜がゲストで出演していたが、元夫の次郎役だった中島が今田についてコメントするも、ネットでは「なにがし」「もう、なにがし」と中島が出演していた別のドラマの呼び名が飛び交った。

この日は「あんぱん」のヒロインを務めあげた今田がゲスト。その今田について共演者がＶＴＲで登場し、人柄を語ったが、その中の１人が、ヒロインの最初の夫・次郎を演じた中島だった。撮影初日がお見合いのシーンと、プロポーズのシーンだったといい「心が通い合っているというのがお客さんに伝わらないと説得力がなくなっちゃうから、超大事なシーンだったんですけど」「すごい印象的でしたね。これは良くなるんじゃないか。すごくルンルンで帰りました」と独特の表現で今田との思い出を語った。

ただ「心残り」として「芝居中は深いコミュニケーションできたなって思うんですけど、それ以外の所ですごい薄い話しかできなかった」と振り返り、スタジオも爆笑に包まれた。

今田は、中島が退場後、一度、撮影を見に来てくれたことがあったといい、それが「嵩とのぶがガード下でハンドバッグをもらって『２倍好き』っていうシーン」だったことから「不思議な気持ちに…」と苦笑い。華丸は「一番のぞいちゃダメなシーンでしょ。次郎は」とビックリ。鈴木奈穂子アナも「そのタイミングで来るのが中島さんらしい」と笑った。

ネットでは、「あんぱん」での役名「次郎」よりも、フジテレビ系ドラマ「愛の、がっこう。」でファンから呼ばれていた「なにがし」呼びがわんさか。「川原なにがしが強すぎてｗ次郎さんめっちゃ素敵だったの忘れてたｗ」「次郎さん、今ではなにがしが染み付きすぎて笑わずにはいられない」「素のなにがしが来た！」「ドラマの中では次郎さんなんだけど素の感じが川原なにがしｗ」「川原なにがしではないか！いや、次郎さんですけど、もう上書きされてしまったｗｗ」などの声が殺到していた。