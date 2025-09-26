集英社が刊行する女性ファッション誌「MORE」がきょう26日発売号をもって休刊することが同誌公式サイトで同日、発表された。

サイトでは「突然のご報告ではありますが、本日、2025年9月26日発売『MORE Autumn 2025』号をもちまして雑誌『MORE』の刊行をいったん休止することになりました」と発表。「1977年の創刊以来、長きにわたり、読者のみなさまにご支持いただき、心より感謝申し上げます」とつづった。

なお「地方創生をテーマに展開してまいりました『MORE JAPAN』プロジェクトは、今後も形を変えて継続いたします。今後は『MORE JAPAN by SHUEISHA』として、集英社が刊行する雑誌・WEBメディア・SNSを通じ、より幅広く日本各地の魅力を発信する取り組みへと拡大してまいります。ご期待ください」と今後について呼びかけた。

「最後に読者のみなさま、スタッフ及びお力添えくださったすべての方々に改めて感謝申し上げます。ありがとうございました」と改めて感謝の意をつづった。

同誌は2023年9月28日発売の同年11月号から年4回の発行となっていた。