¡¡¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¥ß¥¹Åì¥¹¥Ý£²£°£²£±¤ÎÀ±ÆàÈþ¼Ó´õ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥³¥é¥à¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¤Î½éÆü¡£Æ±¤¤Ç¯¤ÎÀ¾¶¶ÆàÌ¤Áª¼ê¤¬º£Ç¯¤Ç¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼Â´¶È¤È¤¤¤¦µ»ö¤ò¸«¤Ä¤±¡Ö¼«Ê¬¤â¤â¤¦¤¹¤°¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼À¤Âå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¡½¡½¡£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤é¸½¼ÂÆ¨Èò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡£½é¤á¤ÆÀ±Æà¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸«¤¿¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¤¬Âè£²²óÆôºêÂç²ñ¡£¤½¤Î»þ¤ÎÇÆ¼Ô¤Ï¾¾ÅÄÍ¤µ¨Áª¼ê¤Ç¤·¤¿¡£»þ¤¬·Ð¤Ä¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¤³¤Î¥³¥é¥à¤òÄÌ¤·¤Æ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¸¶ÀÐ¤È¤Ê¤ë¥ä¥ó¥°¥ì¡¼¥µ¡¼¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ò²ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£·î¤ÎÃíÌÜ¥ä¥ó¥°¥ì¡¼¥µ¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£À±Æà¤¬¥Ô¥Ã¥È¥ê¥Ý¡¼¥È¤òÌ³¤á¤¿¡¢¤È¤³¤Ê¤á¥Ü¡¼¥È¤Î¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥º¾ï³ê¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥«¥Ã¥×¡×¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿»°½Å»ÙÉô¤ÎÎ¶ÅÄ¿¿ÇòÁª¼ê¤Ç¤¹¡£
¡¡£µ·î¤ËÄÅ¥Ü¡¼¥È¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é£·Àá¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê£±£³£¶´üÀ¸¡ª¡¡¤ªÉã¤µ¤Þ¤¬¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Âç¹¥¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸¤¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡Ö¥Á¥ë¥È¡×¤È¡Ö¥µ¥ó¥É¡×¡£ÊÝ°é±à¤ÎÇ¯Ä¹¤Î»þ¤«¤é¾Íè¤ÎÌ´¤¬¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¾ï³ê¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥«¥Ã¥×¤Ï½÷»ÒÀï½é½Ð¾ì¡£Æ±»ÙÉô¤ÎÆ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¡¦¹âÅÄ¤Ò¤«¤ëÁª¼ê¤È½é¤á¤Æ°ì½ï¤Î³«ºÅ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥Ô¥Ã¥È¤Ç¤Ï¹âÅÄÁª¼ê¤äÎëÌÚÍ´Èþ»ÒÁª¼ê¤È¤ªÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤ÆÀ±Æà¤Ï¡ÖÎ¶ÅÄÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥«¥Ã¥×¤¬à¤¤Ã¤«¤±á¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ê¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¥Ó¥Ó¤Ã¤ÈÍè¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÁ´¤Æ£¶¥³¡¼¥¹¤«¤é¡££³ÆüÌÜ¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ¼«¿È½é¤Î£´Ãå¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤È£´ÆüÌÜ¤Ë¤ÏÅÐ¤ß¤Ò²ÌÁª¼ê¤È£³ÃåÁè¤¤¡£·ë²Ì¤Ï£´Ãå¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¡Ö³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¤ªÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÎ¶ÅÄÁª¼ê¤ÎÁö¤ê¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢£µÆüÌÜ£¹£Ò¡£Å¸³«¤òÆÍ¤¤¤¿¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤Ç¥Ð¥Ã¥¯£³ÈÖ¼ê¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ£³Ãå¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ½é¤Î½®·ôÍí¤ß¡ª¡¡¥Ô¥Ã¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ö½é¡û¡û¡×¤ËÎ©¤Á²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤½¤¦Â¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢º£¸å¤âÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤¤Áª¼ê¤Î°ì¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÎ¶ÅÄÁª¼ê¤Ï£±£°·î£±£·¡Á£²£²Æü¤Î»°¹ñ°ìÈÌÀï¡¢£±£°·î£²£¹Æü¡Á£±£±·î£³Æü¤ÎÂ¿ËàÀî¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹£Ö£Ó¥ë¡¼¥¡¼¥º¥Ð¥È¥ë¤Ë½Ð¾ì¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÎ¶ÅÄÁª¼ê¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¤¼¤Òà¤Á¤§¡¼¤¯á¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£