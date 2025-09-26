AKAGANE-HP使用イメージ

Brise Audioは、新しいヘッドフォンケーブル「AKAGANE-HP」を9月26日に発売する。“Brise Audioの新たな基準となるヘッドフォンリケーブル”としている。価格はオープンで、市場想定価格は180,000円前後から。

AKAGANE-35線材8wire仕様で、シースには特殊高機能樹脂を採用。身体のラインに沿ってしなやかに馴染む設計だという。

ケーブルスライダーは真鍮にブラック塗装を施し、適度な重みでケーブルの不要な動きを抑制。最新の知見と新素材を取り入れ、MIKUMARI Ref.2から高音質化加工をアップデートした。

音の特徴は、「旧製品であるMIKUMARI Ref.2比で音場の広がりと中高域の滑らかさが向上」、「導体量の増加による芯のある力強い低域と豊かなスケール感」、「自然な帯域バランスで幅広いヘッドホンに対応し、長時間でも疲れにくい」という。

ラインナップは以下の通り。

AKAGANE-HP 5極4.4mm 1.3m(AKHP-13-544/市場想定価格18万円前後) AKAGANE-HP 6.3mm 1.3m(AKHP-13-363/同上) AKAGANE-HP 4極XLR 1.3m(AKHP-13-4XLR/同上) AKAGANE-HP 3極XLRx2 1.3m (AKHP-13-3XLR2/同上) AKAGANE-HP 5極4.4mm 2.5m(AKHP-25-544/市場想定価格21万円前後) AKAGANE-HP 6.3mm 2.5m(AKHP-25-363/同上) AKAGANE-HP 4極XLR 2.5m(AKHP-25-4XLR/同上) AKAGANE-HP 3極XLRx2 2.5m(AKHP-25-3XLR2/同上)