【モデルプレス＝2025/09/26】TBS系朝のバラエティ番組『ラヴィット！』（毎週月曜〜金曜／あさ8時〜）が、9月29日より民放公式テレビ配信サービス「TVer」にてリアルタイム配信されることが決定した。

◆「ラヴィット！」リアルタイム配信決定


本番組は、お笑いコンビ・麒麟の川島明と、TBSアナウンサー・田村真子をMCに迎え、「日本でいちばん明るい朝番組」をコンセプトに、日々の暮らしが「もっと楽しくなる」情報をVTRやスタジオトークで紹介するバラエティ番組である。

今回、放送時間に合わせてインターネットを通じて本番組を視聴することが可能に。朝の帯番組として「TVer」では初のリアルタイム配信となる。（modelpress編集部）

◆「ラヴィット！」山家稔貴プロデューサー コメント


今まで『ラヴィット！』をリアルタイムでご覧になれなかった方々にも見て頂けると嬉しいです。通勤や通学のおともに、ぜひお楽しみください。

