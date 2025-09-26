¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡¦MIZYU¡Ö»³¸ý¸©¤Ç¤´ÈÓ¤·¤Þ¤·¤¿¡×4¿Í¤¤ê¤ÎÎ¹¹Ô¤Ç²á¤´¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö
MIZYU¡¢RIN¡¢SUZUKA¡¢KANON¤«¤é¤Ê¤ë4¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡×¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥ºLOCKS!¡×¡ÊËè·îÂè4½µÌÜ ·îÍË¡ÁÌÚÍË22:15º¢¡ÁÊüÁ÷¡Ë¡£
9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¶á¶·¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£Ç¯¤Î»×¤¤½Ð¤Ï²Æ¥Õ¥§¥¹»°Ëæ
SUZUKA¡§³¤³°¥Ä¥¢¡¼¡ÖTHE MARCHING OF AG! TOUR¡×¤â³«ºÅ·èÄê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª ¾ì½ê¤ÏÂæËÌ¡¢¾å³¤¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¡¢¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Ç¥é¥¤¥Ö¤·¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤¬½é¤á¤Æ¤ä¤Í¡£
MIZYU¡§½é¤á¤Æ¡ª
KANON¡§¹Ô¤¯¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡Á¡£
RIN¡§¾å³¤¤â¹Ô¤¯¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤À¤è¤Í¡¢ÃÏ°èÅª¤Ë¤Ï¡£
KANON¡§½é¤á¤Æ¤«¡£¤Ç¤â¤Í¡¢¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤ë¾ì½ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Arigato¤Ç¤¹¤Í¡£
MIZYU¡§Arigato¤Ç¤¹¡£
SUZUKA¡§¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë¥Á¥±¥Ã¥ÈÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ëYOU¡ª ¤»¡¼¤Î¡Ä¡Ä¡£
Á´°÷¡§Arigato¡ª
SUZUKA¡§ÆÏ¤¯¤«¤Ê¡¢¤³¤ì¡© Ä°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡©
KANON¡§Ä°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡© ¤¼¤Ò¡¢ÆüËÜ¤ÎÊý¤âÎ¹¹Ô¤¬¤Æ¤é¡¢°ì½ï¤Ë¥Þ¡¼¥Á¥ó¥°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©
MIZYU¡§¡ÖTHE MARCHING OF AG!¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Ï¤¹¡µ¤à¡×¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ËÜÅö¤ËÉÕ¿ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª ¤¼¤Ò¡ª We are marching¡ª
SUZUKA¡§We are marching¡ª ¤Û¤ó¤Ç¡¢²Æ¥Õ¥§¥¹¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð±é¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª
MIZYU¡§¤¢¤Á¤«¤Ã¤¿¤Í¡©
SUZUKA¡§¤¢¤Á¤«¤Ã¤¿¤Í¡£
KANON¡§¤¢¤Á¤«¤Ã¤¿¡£
MIZYU¡§½ª¤ï¤Ã¤¿¤Í¡¢Á´Éô¤Í¡©
Á´°÷¡§½ª¤ï¤Ã¤¿¤Í¡£
SUZUKA¡§¤¨¡Á!? ½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¤Í¡£
MIZYU¡§º£Ç¯¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ï¤µ¡¢È¾Ê¬¤°¤é¤¤4¿Í¤ÇÂÎÅö¤¿¤ê¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Æ¡¢¤¢¤ÈÈ¾Ê¬¤Ï¡Ê»ä¤¿¤Á¤Î¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡ËÀÄ½Õ²»³ÚÉô¤Î¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê²»³ÚÅª¤Ë¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤È¤·¤Æ¤â¿·¤·¤¤²Æ¥Õ¥§¥¹¤Î²á¤´¤·Êý¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Ã¤Á¤â¹¥¤¡£
SUZUKA¡§¤É¤Ã¤Á¤â¹¥¤¤ä¤Ê¡£
KANON¡§¤¸¤ã¤¢¡¢ÀÄ½Õ²»³ÚÉô¤Ë¤Þ¤ºArigato¡ª¤ò¡£
SUZUKA¡§¤½¤¦¤ä¤Í¡£ÀÄ½Õ²»³ÚÉô¡¢¤Þ¤¸¤ÇArigato¡ª
KANON¡§¤½¤·¤Æ¿·¤·¤¯¥Õ¥§¥¹¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤â¡Ä¡Ä¡£
Á´°÷¡§Arigato¡ª
MIZYU¡§½Ð²ñ¤¤¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¥Õ¥§¥¹¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
SUZUKA¡§º£²ó¤À¤¤¤Ö¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¤·¤Æ¤Ê¤¤¡© ¤¦¤Á¤é¡£
KANON¡§¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¤·¤Æ¤ë¡¢Â¿Ê¬¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤ë¤±¤É¡£¤¢¤È¡¢ÃÏÊý¤Ç4¿Í¤Ç¤â¤´ÈÓ¤¤¤Ã¤¿¤è¤Í¡£4¿Í¤À¤±¤Ç¡£
RIN¡§4¿Í¤¤ê¤Ç¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°Õ³°¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¡£
MIZYU¡§»³¸ý¤«¤Ê¡© »³¸ý¤Ç¤´ÈÓ¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
KANON¡§ÏÃ¤¬ÃÆ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤è¤Í¡£
SUZUKA¡§¤Ç¤â¡¢¥Õ¥§¥¹¤â¤¢¤ì¤ä¤Ê¡£Î¹¹Ô¤¬¤Æ¤é¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡£
MIZYU¡§¤Ê¤ë¤Í¡£¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤â³Ú¤·¤¤¤è¤Í¡£
SUZUKA¡§³Ú¤·¤¤¡£ÍèÇ¯¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Í¡£³Ú¤·¤ß¤ä¤Í¡£
MIZYU¡§³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
SUZUKA¡§¤¸¤ã¤¢¡¢¶á¶·Arigato¡ª ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©
KANON¡§¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
KANON¡§Arigato¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
MIZYU¡§Arigato¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11676
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¶á¶·¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡¦MIZYU
¡½¡½º£Ç¯¤Î»×¤¤½Ð¤Ï²Æ¥Õ¥§¥¹»°Ëæ
SUZUKA¡§³¤³°¥Ä¥¢¡¼¡ÖTHE MARCHING OF AG! TOUR¡×¤â³«ºÅ·èÄê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª ¾ì½ê¤ÏÂæËÌ¡¢¾å³¤¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¡¢¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Ç¥é¥¤¥Ö¤·¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤¬½é¤á¤Æ¤ä¤Í¡£
MIZYU¡§½é¤á¤Æ¡ª
KANON¡§¹Ô¤¯¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡Á¡£
RIN¡§¾å³¤¤â¹Ô¤¯¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤À¤è¤Í¡¢ÃÏ°èÅª¤Ë¤Ï¡£
KANON¡§½é¤á¤Æ¤«¡£¤Ç¤â¤Í¡¢¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤ë¾ì½ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Arigato¤Ç¤¹¤Í¡£
MIZYU¡§Arigato¤Ç¤¹¡£
SUZUKA¡§¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë¥Á¥±¥Ã¥ÈÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ëYOU¡ª ¤»¡¼¤Î¡Ä¡Ä¡£
Á´°÷¡§Arigato¡ª
SUZUKA¡§ÆÏ¤¯¤«¤Ê¡¢¤³¤ì¡© Ä°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡©
KANON¡§Ä°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡© ¤¼¤Ò¡¢ÆüËÜ¤ÎÊý¤âÎ¹¹Ô¤¬¤Æ¤é¡¢°ì½ï¤Ë¥Þ¡¼¥Á¥ó¥°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©
MIZYU¡§¡ÖTHE MARCHING OF AG!¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Ï¤¹¡µ¤à¡×¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ËÜÅö¤ËÉÕ¿ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª ¤¼¤Ò¡ª We are marching¡ª
SUZUKA¡§We are marching¡ª ¤Û¤ó¤Ç¡¢²Æ¥Õ¥§¥¹¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð±é¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª
MIZYU¡§¤¢¤Á¤«¤Ã¤¿¤Í¡©
SUZUKA¡§¤¢¤Á¤«¤Ã¤¿¤Í¡£
KANON¡§¤¢¤Á¤«¤Ã¤¿¡£
MIZYU¡§½ª¤ï¤Ã¤¿¤Í¡¢Á´Éô¤Í¡©
Á´°÷¡§½ª¤ï¤Ã¤¿¤Í¡£
SUZUKA¡§¤¨¡Á!? ½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¤Í¡£
MIZYU¡§º£Ç¯¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ï¤µ¡¢È¾Ê¬¤°¤é¤¤4¿Í¤ÇÂÎÅö¤¿¤ê¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Æ¡¢¤¢¤ÈÈ¾Ê¬¤Ï¡Ê»ä¤¿¤Á¤Î¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡ËÀÄ½Õ²»³ÚÉô¤Î¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê²»³ÚÅª¤Ë¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤È¤·¤Æ¤â¿·¤·¤¤²Æ¥Õ¥§¥¹¤Î²á¤´¤·Êý¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Ã¤Á¤â¹¥¤¡£
SUZUKA¡§¤É¤Ã¤Á¤â¹¥¤¤ä¤Ê¡£
KANON¡§¤¸¤ã¤¢¡¢ÀÄ½Õ²»³ÚÉô¤Ë¤Þ¤ºArigato¡ª¤ò¡£
SUZUKA¡§¤½¤¦¤ä¤Í¡£ÀÄ½Õ²»³ÚÉô¡¢¤Þ¤¸¤ÇArigato¡ª
KANON¡§¤½¤·¤Æ¿·¤·¤¯¥Õ¥§¥¹¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤â¡Ä¡Ä¡£
Á´°÷¡§Arigato¡ª
MIZYU¡§½Ð²ñ¤¤¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¥Õ¥§¥¹¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
SUZUKA¡§º£²ó¤À¤¤¤Ö¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¤·¤Æ¤Ê¤¤¡© ¤¦¤Á¤é¡£
KANON¡§¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¤·¤Æ¤ë¡¢Â¿Ê¬¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤ë¤±¤É¡£¤¢¤È¡¢ÃÏÊý¤Ç4¿Í¤Ç¤â¤´ÈÓ¤¤¤Ã¤¿¤è¤Í¡£4¿Í¤À¤±¤Ç¡£
RIN¡§4¿Í¤¤ê¤Ç¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°Õ³°¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¡£
MIZYU¡§»³¸ý¤«¤Ê¡© »³¸ý¤Ç¤´ÈÓ¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
KANON¡§ÏÃ¤¬ÃÆ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤è¤Í¡£
SUZUKA¡§¤Ç¤â¡¢¥Õ¥§¥¹¤â¤¢¤ì¤ä¤Ê¡£Î¹¹Ô¤¬¤Æ¤é¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡£
MIZYU¡§¤Ê¤ë¤Í¡£¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤â³Ú¤·¤¤¤è¤Í¡£
SUZUKA¡§³Ú¤·¤¤¡£ÍèÇ¯¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Í¡£³Ú¤·¤ß¤ä¤Í¡£
MIZYU¡§³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
SUZUKA¡§¤¸¤ã¤¢¡¢¶á¶·Arigato¡ª ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©
KANON¡§¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
KANON¡§Arigato¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
MIZYU¡§Arigato¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡Êº¸¾å¤«¤é»þ·×²ó¤ê¤ËKANON¡¢SUZUKA¡¢MIZYU¡¢RIN¡Ë
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11676
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624