ファッション誌『MORE』“紙版”休止へ 約48年の歴史…編集部が「突然のご報告」
集英社のは26日、公式サイトにて、雑誌『MORE』の「紙版」の刊行を、きょう26日発売号をもっていったん休止にすると発表した。
【写真】『MORE Autumn 2025 Special Edition』表紙には山田涼介も登場
文書にて「『MORE』プリント版刊行一旦休止のお知らせ」とし、「このたび、『MORE』は今後の展開を見据え、2025年9月26日発売の『MORE AUTUMN 2025』号をもちまして、プリント版（紙版）の刊行を一旦休止することになりました」と報告した。
なお、「地方創生をテーマに展開してまいりました『MORE JAPAN』プロジェクトは、今後も形を変えて継続いたします」とした。
続けて「今後は『MORE JAPAN by SHUEISHA』として、集英社が刊行する雑誌・WEB メディア・SNS を通じ、より幅広く日本各地の魅力を発信する取り組みへと拡大してまいります」と説明し、「これからも変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。
なお同誌の編集部も『MORE』の公式サイトで「突然のご報告ではありますが、本日、2025年9月26日発売『MORE Autumn 2025』号をもちまして雑誌『MORE』の刊行をいったん休止することになりました」と報告した。
「1977年の創刊以来、長きにわたり、読者のみなさまにご支持いただき、心より感謝申し上げます」などと感謝をつづり、「最後に読者のみなさま、スタッフ及びお力添えくださったすべての方々に改めて感謝申し上げます 。ありがとうございました」と締めくくった。
