ハーバード大と、世界最高峰の音楽大学の1つのジュリアード音楽院を卒業したバイオリニストの廣津留（ひろつる）すみれさん（32）が26日、コメンテーターを務めるテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）を卒業することが発表された。

番組のエンディングで、司会の羽鳥慎一アナウンサーが「今日で廣津留さんモーニングショー卒業ということになります」と報告。

廣津留さんは「コロナで帰国してから4年と少しお世話になりました。日本にいたからこそ見えたこともあれば、自分が見えている世界がいかに小さくて学ぶべき問題が山積しているかということを実感しました」とコメント。「私の人生の目標は一人でも多くの人に音楽を伝えることなので、ここで学んだことを生かしてこれからも頑張ります」と意気込んだ。

羽鳥アナは「玉川さんと一茂さんに挟まれて本当にありがとうございました。お疲れ様でした」と金曜コメンテーターの元プロ野球選手でタレント・長嶋一茂と元テレビ朝日でジャーナリストの玉川徹氏との組み合わせをいじり、廣津留さんは「金曜日で良かったです。ありがとうございました」と笑顔だった。