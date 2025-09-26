Image: BRIGHT_DIY

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

自宅以外でもしっかり口腔ケアしたい人にオススメ。

オフィスや外出先で糸ようじやフロスを使うのはちょっと面倒ですよね。そんな悩みを解決してくれるのが、クラウドファンディングサイトmachi-yaに登場したポケットサイズのウォーターフロッサー「ZERA Sonic-X」。

わずか150gなのに140PSIの強力水流で歯ブラシだけでは届かない汚れもしっかり撃退。デスクに忍ばせておけば、大事な商談前でもサッと本格オーラルケアできますよ。

150gでプロ仕様のパワフル洗浄！ポケットサイズでどこでも本格ケア 【37％OFF】11,280円 machi-yaで見る

手のひらサイズなのにしっかり強力

Image: BRIGHT_DIY

「ZeraSonic X」は最新のエアポンプ技術により、自宅で使う製品にも匹敵する最大140 PSI、毎分1,600回のパワフルな水流を実現。動画のとおり、粘度の高い汚れもしっかり洗い流せています。

Image: BRIGHT_DIY

1回の使用に必要なのは100mlの水のみ。ボタンひとつで3つの洗浄モード（ジェントル・ターボ・パルス）に切り替え可能。

歯ブラシだけでは得られない洗浄効果をサッと実現できるため、歯茎が敏感な人からガッツリ汚れを落としたい人までオススメだそう。

バッグやデスクでも邪魔にならない

Image: BRIGHT_DIY

「ZeraSonic X」は持ち運びもラクラクな150g未満の超軽量設計。手のひらサイズなので、デスクやバックに常備していても邪魔になりません。

Image: BRIGHT_DIY

使用や収納時はノズルをサッと脱着するだけでOKです。

本格防水が助かる

Image: BRIGHT_DIY

本体はIPX7防水のためシャワー中でも安心して使えるとのこと。お手入れも水洗いで簡単にできるのも助かるポイントですね。

Image: BRIGHT_DIY

一度の充電で最大30日間使用できるバッテリー性能は頻繁な充電からも解放。長期出張や旅行でもしっかりと活躍してくれそうです。

2025年9月末までの先行セールでは11,280円（税・送料込）から購入できたので、気になった人は終了までに詳細をチェックしてみてください！

150gでプロ仕様のパワフル洗浄！ポケットサイズでどこでも本格ケア 【37％OFF】11,280円 machi-yaで見る

＞＞外出先でも1分で歯間スッキリ！150gの超軽量ウォーターフロッサー「ZERA Sonic-X」

Source: machi-ya, YouTube