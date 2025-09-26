

「こんなことをやりたい！」という上層部の思いつきに振り回された挙句、何の成果も上がらなかった……という経験はありませんか（写真：Luce／PIXTA）

社内の課題を解決するための取り組みは重要ですが、上層部のただの思いつきに振り回された挙句、何の成果も上がらなかった……なんてこともありがち。

日本CPO協会理事を務める中出昌哉氏は、「うまくいかないのは課題の置き方・仮説の置き方が雑だから。俯瞰で物事を考え、課題を徹底的に洗い出すことから始めるべきだ」と言います。

『やりきる意思決定 生成AIという「人間を超える知性」を従える究極のビジネススキル』より一部抜粋・再構成のうえ、課題解決に取り組む際に最初にやるべきステップについて解説します。

雑な仮説で始めると必ず失敗する

社長、役員、上司の思いつきで「こんなことをやりたい！」と言われて、辟易した経験は誰でも一度はあるのではないでしょうか。

また逆に、自分で決めた仕事内容でも、「たくさんの人が言っているから。上司に言われたから。自分がすごく気になるから。知り合いがこれをやって、うまく言ったと聞いたから」などという理由だけでなんとなくやっている経験も多かったりはしないでしょうか。

たいてい、このようにして取りかかった仕事はうまくいきません。

それは、「課題の置き方・仮説の置き方」が雑だからです。

雑な仮説から生まれる検証結果は、検証するまでもなく、必ず失敗します。

このときの正しい対処方法は、「やるべきことの仮説をしっかりと立てる」ことが最初のステップで、そのために最初にやるべきことが課題の構造化です。

名経営者でも俯瞰で観るのは難しい

とある二代目社長：「じゃあ、経営課題をすべて出し切るぞ‼ 経営課題は、店舗数増加の可能性、単価の向上の可能性、DX、生成AI、人材の育成・離職防止、資金源の確保、辺りを考えればいいかな。よく課題になるし」

社員：「たしかにそうですね。あれ？ でも例えばコストのことは考えなくてもいいんですか？」

とある二代目社長：「あ、たしかに。コストも入れよう。あ、でも何か他にも考慮が漏れている項目がありそうだぞ。不安になってきたなぁ」

「課題となりうるものを全部洗い出してください」と言われて、すぐにできる人はなかなかいないと思います。

ただ、課題をすべて洗い出すことは、課題解決に向けた第一歩であり、最も大事なステップです。なぜなら、このステップで漏れがあると重要な要素を見過ごしてしまう可能性が高いからです。

外部の人であれば簡単に気づけるようなことでも、たとえ名経営者だとしても、自身では（または社内の人材からは）気づきにくくなってしまっており、常に俯瞰で物事を考え、課題を洗い出す必要があるのだなと気づかされた例があります。

僕が、過去にリテール企業の経営改善に携わったときのエピソードです。

その会社は、いわゆる小売店の店舗を全国で運営。運営している店舗では物品を販売し、イートインコーナーも併設されていました。

売上高は「小売店の数×1店舗当たりの売上」に分解されるので、そのロジックに基づいた経営が行われており、売上高を増やすためにその2つのKPI（小売店の数と、1店舗当たりの売上）を増やすことが一番の優先順位として経営がなされていました。

そのため、1店舗当たりの売上を増やすための商品戦略（新しい製品を出して消費者に買ってもらう。複数の商品を買ってもらう）と、店舗の出店余地を探すための商圏分析（店舗数を増やす）の2つに、ほぼフォーカスが当たっていました。

なお、その会社は年間数百億円以上の売上がある立派な会社で、歴代も名経営者を輩出していました。

すべてを洗い出して課題全体を可視化する

その会社の経営ディスカッション・成長戦略議論に入った際に、まず真っ先にやったことは、すべての市場を洗い出すことと、顧客へのインタビューを通じて、何をこの小売店に求めているのか（実は経営チームが気づいていない商品の隠れた使い方や、顧客ペイン〈顧客が解決したいと思っている課題〉があるのではないか）を探すことから始めました。

まずすべての市場を洗い出す点で言うと、ECというチャネルの考慮漏れがありました。もちろん市場としては認識していたものの、足元の売上高に占める割合が小さかったので、経営チームのマインドシェアからは落とされていたのです。

しかし、市場としては急拡大し、新興勢力が出始めているセグメントで、今後10年では明確に取り組まないといけない経営課題でした。

ここに対する対応の遅れが、実は気づかないうちに大きな打撃になりうるという仮説は、市場全体を俯瞰し可視化することで、初めて出てきました。

言われると当たり前のように感じるかもしれませんが、俯瞰することで「本来気づくべきことだが、気づいていない当たり前のこと」に気づくことができます。そしてそのような課題に、課題と認識して長期で取り組み、会社として常に変化できるのかが非常に重要なテーマになります。

これは課題全体の可視化をすることでしか実現できません。既存のオペレーションの改善（1店舗当たりの売上や店舗数などの数字の改善）からだけでは、決して気づくことはできないのです。また、こういった課題は直近2〜3年では売上や利益への影響度も低いので、「後でやろう」と考えていると取り返しがつかなくなるケースも多く存在します。

ここに、課題の明確化の妙が存在します。

顧客の生の声を聞くデプスインタビュー

また、内部の経営陣は気づいておらず、改めてリサーチをすることによって、経営のインパクトがあることが判明したもう一つの施策が、顧客インタビューです。

顧客インタビューは、2カ月ほどの期間をかけて、計30人に行いました（すべて一対一のインタビュー形式で実施しました。通称デプスインタビューと呼ばれている手法です）。

インタビュー候補は、お店に来ていただいている顧客に直接お話を聞いたり、競合先によく行くという顧客を、SNSや現地インタビューを通じて見つけてお時間をもらったりするなど、とにかく実地形式・自分たちの足で稼ぐインタビューを心掛けました。

これは、なるべく脚色されていない、実際の顧客の生の声をとりたかったためです。

ちなみに、インタビュー会社に頼んで、インタビュイーを集めてもらい、インタビューの場のセッティングを依頼することも多いかと思いますが、あまりお勧めはしません。

というのも、そのインタビュイーはお金をもらってその場に来ていて、お膳立てされているセッティングされた状況のため、生の声をとりづらいからです（例えば、「お金をもらっているので、いいことを言わないと」など、本音ではないことを言ってしまう可能性があるためです）。

インタビューで気づいた商品の新しい用途

実際に、顧客インタビューを通じて、「用途」（商品の隠れた使い方）という切り口が見落とされていることにも気づけました。

その店舗の商品を買っている一顧客（40代男性の会社員）にインタビューしていたところ、最初は家族へのプレゼントとして買っていたが、そのうち自分がその製品を好きになり、その後は贈答品やお中元などでも買っており、時間を経るごとに贈答での用途が大きくなっていった、という人にたまたま会うことができたのです。

まず自分や家族などの近しい人が好きになり、ファンになってから、違う用途でも買ってもらう、ベストなカスタマージャーニーの歩み方だなと思うとともに、「このお店の商品が好きだが、贈答用に使えることに気づいていない」他の顧客も多い可能性があるのではないかと感じました。

贈答品やお中元市場をクイックに調べたところ、当該市場は、今までの「店舗で売る形」とはかなり違う業態だということが判明しました。

例えば、お中元は、店舗で買う人ももちろん一定数いるものの、カタログ経由・EC経由・百貨店の特設会場での購入など、普通の小売りとは違うルートやチャネル、マーケティングがメインだったのです。

贈答品についても同じで、通常の店舗での販売とは異なる商品やチャネルが重要だ、という気づきがありました。

翻って、僕が経営改善に携わった会社では、店舗で購入してくださった顧客に対しても、その後の贈答に向けた購入を促す施策をしておらず、贈答にも適しているという認知をとることができていませんでした。

つまり、今までのやり方では市場開拓はできない、ということは明白でした。

見過ごされている真実を把握する

また、この新しいチャネルについては、あまりナレッジがなかったため、課題やチャンスの候補を洗い出し、近しい業態でどんなトレンドが生じているかを理解しながら進めていきました。

結果的に、ECチャネルの拡大および贈答用途の拡大の2つの施策は、効果が出た目玉施策になったのですが、「言われてみればそりゃそうだ」という感じもするのではないでしょうか。





この例での問題点は、この2つの議題が、課題・チャンスであるかもしれないと、僕が関わった当初は経営陣の誰も気づけていないことです（実際にこの提言をしたときは、取り組みは放置されていました。提言を受けて、「今すぐ調査して実行に移そう」というのが当時の社長の反応でした）。

この見過ごされている真実を把握することこそが、課題を可視化するという最初のステップでの狙いです。このときに課題・チャンスを出し切れるのかが肝であり、課題・チャンスがあるということに気づきさえすれば、その後はやりきるだけです。

この例のように、気になっている課題がある場合でも、まずは一度俯瞰して課題・チャンスをすべてあぶり出して可視化する「急がば回れ」のアプローチをすることを心掛けてみてください。

（中出 昌哉 ： テックタッチ株式会社 取締役 CFO / CPO AI Central 事業責任者）