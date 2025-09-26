

「人間性」は、他人との対話を通して経験を共有することで養われます（写真：Jake Images／PIXTA）

人と喋っているだけで意図せず滲み出るもの、それは「人間性」だ。多くの人から好かれる人は、優れた人間性を持っていることが多いだろう。

それでは、人間性を豊かにし、磨くためには、どのようにすればいいのか。そのカギは、「経験の共有」にあるのだという。

哲学研究者の山野弘樹氏の著書『対話の思考法 相手とぶつからないコミュニケーション』（角川新書）から、一部抜粋・再構成して紹介する。

「人間性」の正体とは

私たちには、一人ひとり「人間性」が備わっています。人間性とは、その人の考え方・感じ方・行動の仕方の総体です。

例えば、あるテレビ番組やYouTubeの動画を視聴したときに、その人がどんな反応をするか……それは人間性に関わる話です。他にも、困っている人を目の前にしたときや、少し意地悪なことを言われたときに、その人がどんな反応をするのか……それも人間性に関わる話です。

私たちはその人の振る舞いやリアクションを見て、その人の人間性を推察します。そして人間性の波長が合えば、その人と近しい間柄になりたいと思ったり、その人を推したくなったりするのです。

さて、ここで考えたいのは、こうした人間性はいったいどのようにして生み出されるのかという点です。私たちは生まれたときから、まるで血液型のように人間性が割り振られているのでしょうか？ そうではありません。生まれたときから人間性が決まっているのではなく、「その人がどんな経験をしてきたか」や、それに伴う思考活動によって人間性が定まってきます。

もちろん、生まれたときからある程度の「傾向性」はあるでしょう。例えば、まだほとんど経験のない幼児の頃から、「活発な性格」、「少し引っ込み思案な性格」といった大まかな特徴は見られると思います。

ですが、そうした原初的な性格がそのまま人間性になるわけではありません。人間性は、あくまで自己や世界をどのように理解し、それをいかに言葉にもたらすかという点に関わるものなのです。そしてそうした人間性は、その人が生み出された社会の中で、そしてその人が社会へと巻き込まれる一人称的経験や思考活動を通して育まれます。

しかし、自分一人が体験できる経験（＝一人称的経験）には限度があります。1日は24時間しかありません。その限られた時間数の中で自分ができる経験の量には、どうしても限界があります。

自分の人間性を養うために必要な行動

そのようなとき、極めて重要になってくるのが、他者の一人称的経験を共有してもらうということです。自分一人では決して経験しえなかったようなことを語り伝えてもらうことで、その出来事を追体験するのです。

もちろん、自分の一人称的経験を相手に伝達することも大切です。自分の経験は、何らかの意味で相手にとっても資するものになりうるからです。大切なことは、一人称的経験をお互いにシェアすることであると言えるでしょう。経験のシェア。それを果たすことができるのが、まさに「対話」というアクティビティに他なりません。

一人称的経験をシェアし合うことによって、より豊かな人間性を獲得することにつながります。先ほど、経験と思考活動こそが人間性を形作ると述べました。若い人の発言がしばしば大言壮語であったり、振る舞いの点で失敗してしまったりすることが多いのは、さまざまな観点において経験がまだ少ないからです。

経験を積み、「自分は何がしたいのか」、「何をすべきなのか」、「〈したいこと〉と〈すべきこと〉の間で何ができるのか」ということに思案をめぐらせていく中で、少しずつ人間性が形成されていきます。

このとき、経験が少なければ、自分が成長する機会も、自分自身の在り方について考える機会も与えられないでしょう。逆に言えば、一人称的経験をシェアし合うことによって、自分自身の人間性を広げることにつながります。「もし自分がそのような状況になったら、どうするだろうか？」ということを追体験の中で考えることが、人間性を養う機会になるのです。

また、一人称的経験をシェアすることは、対話者同士が相互理解を獲得することにもつながります。「この人はこのような経験をしたのだ」、「だから、今のような考え方をするに至ったのだ」というふうに相手を知ることは、相手という存在を形作ってきた当のものを理解することにつながります。

私たちの考え方の違いは、多くの場合私たちの経験の違いに起因します。人それぞれ、考え方や感じ方が異なっている（まさに「十人十色である」）のは当然のことです。それらの違いを尊重するのも大前提です。ここで大切なことは、そうした違いがあることを理解するだけでなく、いったいいかなる経験の違いが人間性の差異をもたらすのかをお互いに吟味し合うことなのです。

生まれつき、人間の本性が決まっているわけではありません。その人がそこに巻き込まれている環境や経験が、その人の人間性の多くの部分に影響を与えるのです。

このことは、逆に言えば、新しい環境に身を置いたり、別様の経験をしたりすることによって、その人の人間性はいくらでも変化しうることを意味します。こうした変化の可能性を確保するアクティビティこそ、対話なのです。

（山野 弘樹 ： 哲学研究者）